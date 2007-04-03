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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1928192919301931

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Один вже наласувався мороженим по самі помідори))
А я одразу сказав, що ти не в сказку попав... Можеш 10днів мати по 10-30уе і ловити ейфорію, а на 11ий день спустити все що наловив за 10днів помножена на 3
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:50

Выступлю в защиту КХ.Слишком бодро тут его заклевали.И зря.Большей частью он правильно гутарит.Крипторынок превратили в помойку.Уже сложно понять какой дурень туда лезет.Я ушёл на большие таймфреймы, тобишь почти в холд.Достоверно известно, что в трейдинге проигрывают 90%, поэтому из вас. пятка доходяг тутешних, четверо так же как он находятся в минусах, и не пытайтесь пи.деть. что это не так.Просто КХ более наивен. что обнародовал свои сделки.Ещё маленький момент - работа со стопами.та да. теоретически конечно стоп нужен.Но есть исключение, когда работают не мелкой , а крупной суммой и на длительный период.Опять же. почти холд.Стоп в таком случае неприемлим, т к биржа пойдёт на его взятие.Глядя на происходящее на биржах напрашивается действительно желание переждать эту вакханалию.извращён смысл крипты донельзя.свежих денег рынку в таком варианте не видать.Я с КХ согласен.Просто он как то это слишком эмоционально выразил, что создалось впечатление его сильного прогара.как раз тот, кто не особо скрывает, тот не в прогаре.А вот большинство скрытных бурундуков очевидно терпят проссцадки.Тем более, что запомните - никакие тут скрины не дают 100% уверенности в правдивости.И вообще героизьм. типа - я зашортил или я в лонхе, что он кому даёт, дешёвое самоутверждение на форуме. что ли.Не, я мог бы понять. если бы это было здоровое состязание на постоянной основе и т д.Но в том виде. что есть просто выпендрёжь.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Можете видохнути, я покидаю цю гілку

Куме. ты просто сделай выводы о себе, о других людях.И не кипишуй.Будет что полезное , пиши.Твоё мнение не последнее.Многие помнят криптогероя 2017.Так держать, богатыми мы ж должны когда нибудь стать :D
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:24

  Кучинелли написав:
  Козак-характерник написав:Можете видохнути, я покидаю цю гілку

Куме. ты просто сделай выводы о себе, о других людях.И не кипишуй.Будет что полезное , пиши.Твоё мнение не последнее.Многие помнят криптогероя 2017.Так держать, богатыми мы ж должны когда нибудь стать :D

Куме, я відкритий для спілкування. :) Просто мені все ясно, в цій затухаючій темі. І не лише мені, я недарма скріни виклав. Ніщо немає значення: ні новини, ні технічні іновації, ні аналіз. Все визначає ставка, яку робить хомяк чи стайка хомок. А маніпуль-біржа, все одно так чи інакше відбере ці гроші, якщо немає противаги - хеджу. Це система керування ризиками. В іншому випадку - це казино! Я не збираюся покидати екосистему, торгуватиму й надалі. Але дуже і дуже обережно! Що хотів донести й іншим форумчанам, попередити їх про ризики і небезпеки. Я йду не тому, що образився, чи ще щось, а просто тема вичерпана. Немає чого обговорювати по суті. В 2017 був хайп. І можливо на ріні підсвідомості, я відчув, що треба вкластися. Але тоді я був лох лохом, просто пощастило. Тепер я розумію цю кухню зсередини, коли повчився і набив синців. Тема ще робоча, але з такими фортєлямі маніпуля затухаюча. Що далі буде? Ніхто не знає...Поживемо - побачимо! Всім добра! Профіта! І хорошего настроєнія! :) Будєм жить!
Зображення
А це квінтесенція всього! Як то кажуть, викрили маніпуля, попалили на гарячому! :)

  Кучинелли написав:.Просто он как то это слишком эмоционально выразил, что создалось впечатление его сильного прогара.как раз тот, кто не особо скрывает, тот не в прогаре

Тільки дочитав....Так, мабутоь із за емоційності склалося таке враження. Мене дійсно обурює те, що нахабно тирять гроші, навіть не соромлячися. З таким розмахом шахрайства, просто хєрять саму тему. Вона стає нецікавою. А значить, це погано й для тих, хто заробляє на цьому, хоча таких мало. Якщо не буде нових грошей, всіх перелякають, то такі перепади в рази, повна стрижка всіх і вся, викосить цю галузь намертво.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хомячки всегда возмущались что с них сбривают шерсть. КХ нашел себе чатик с такими же хомками, и как клуб анонимных алкоголиков, жалуются друг другу на "манипулей". Пытался и тут свою страдальческую тему продвинуть, но не находит понимания, т.к. на финансовом форуме школоты меньше чем в чатиках, и делает вид, что уходит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:03

Тільки дочитав....Так, мабутоь із за емоційності склалося таке враження. Мене дійсно обурює те, що нахабно тирять гроші, навіть не соромлячися. З таким розмахом шахрайства, просто хєрять саму тему. Вона стає нецікавою. А значить, це погано й для тих, хто заробляє на цьому, хоча таких мало. Якщо не буде нових грошей, всіх перелякають, то такі перепади в рази, повна стрижка всіх і вся, викосить цю галузь намертво.

Есть у меня небольшая игра на одной очень мелкой бирже. Объёмы там мизерные, но интерес есть, тем более, что у меня там торгует бот. Ну, и так как объемы там не большие, то и манипуляции там сильнее бросаются в глаза. Расскажу вам, как прямо на моих глазах делали памп одной монете. В один прекрасный момент особо не парясь о приличиях из стакана ордеров удаляются 90% ордеров на продажу - мои в том числе. Остается там пару ордеров на продажу по какой-то заоблачной цене. Конечно же, эти ордера тут же срабатывают и вуаля - монета дала 10 иксов. Но это ещё не всё. После столь оглушительного пампа график стал выглядеть, как бы это помягче сказать... Короче, он превратился в прямую линию, с торчащим посреди х..ром. Поняв, что дали маху, они опять подшаманили историю торгов,и через пару часов, как по мановению волшебной палочки 10 иксов превратились в 2 и график принял свой обычный вид традиционной синусоиды.
Ну, как там шиткоины сами у себя продают и покупают, то я уже не буду и говорить.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Крипта оказалась золотым дном для мошенников.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:39

  airmax78 написав:Крипта оказалась золотым дном для мошенников.

Но вы то удачно биткоин продали. По мнению Козака - совершили бандитизм и разбой над игроками в фьючерсы.
Zebra
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