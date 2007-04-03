Додано: Вів 09 чер, 2020 19:24

Кучинелли написав: Козак-характерник написав: Можете видохнути, я покидаю цю гілку Можете видохнути, я покидаю цю гілку

Куме. ты просто сделай выводы о себе, о других людях.И не кипишуй.Будет что полезное , пиши.Твоё мнение не последнее.Многие помнят криптогероя 2017.Так держать, богатыми мы ж должны когда нибудь стать Куме. ты просто сделай выводы о себе, о других людях.И не кипишуй.Будет что полезное , пиши.Твоё мнение не последнее.Многие помнят криптогероя 2017.Так держать, богатыми мы ж должны когда нибудь стать

Кучинелли написав: .Просто он как то это слишком эмоционально выразил, что создалось впечатление его сильного прогара.как раз тот, кто не особо скрывает, тот не в прогаре .Просто он как то это слишком эмоционально выразил, что создалось впечатление его сильного прогара.как раз тот, кто не особо скрывает, тот не в прогаре

Куме, я відкритий для спілкування.Просто мені все ясно, в цій затухаючій темі. І не лише мені, я недарма скріни виклав. Ніщо немає значення: ні новини, ні технічні іновації, ні аналіз. Все визначає ставка, яку робить хомяк чи стайка хомок. А маніпуль-біржа, все одно так чи інакше відбере ці гроші, якщо немає противаги - хеджу. Це система керування ризиками. В іншому випадку - це казино! Я не збираюся покидати екосистему, торгуватиму й надалі. Але дуже і дуже обережно! Що хотів донести й іншим форумчанам, попередити їх про ризики і небезпеки. Я йду не тому, що образився, чи ще щось, а просто тема вичерпана. Немає чого обговорювати по суті. В 2017 був хайп. І можливо на ріні підсвідомості, я відчув, що треба вкластися. Але тоді я був лох лохом, просто пощастило. Тепер я розумію цю кухню зсередини, коли повчився і набив синців. Тема ще робоча, але з такими фортєлямі маніпуля затухаюча. Що далі буде? Ніхто не знає...Поживемо - побачимо! Всім добра! Профіта! І хорошего настроєнія!Будєм жить!А це квінтесенція всього! Як то кажуть, викрили маніпуля, попалили на гарячому!Тільки дочитав....Так, мабутоь із за емоційності склалося таке враження. Мене дійсно обурює те, що нахабно тирять гроші, навіть не соромлячися. З таким розмахом шахрайства, просто хєрять саму тему. Вона стає нецікавою. А значить, це погано й для тих, хто заробляє на цьому, хоча таких мало. Якщо не буде нових грошей, всіх перелякають, то такі перепади в рази, повна стрижка всіх і вся, викосить цю галузь намертво.