Один вже наласувався мороженим по самі помідори))
А я одразу сказав, що ти не в сказку попав... Можеш 10днів мати по 10-30уе і ловити ейфорію, а на 11ий день спустити все що наловив за 10днів помножена на 3
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Один вже наласувався мороженим по самі помідори))
А я одразу сказав, що ти не в сказку попав... Можеш 10днів мати по 10-30уе і ловити ейфорію, а на 11ий день спустити все що наловив за 10днів помножена на 3
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:50
Выступлю в защиту КХ.Слишком бодро тут его заклевали.И зря.Большей частью он правильно гутарит.Крипторынок превратили в помойку.Уже сложно понять какой дурень туда лезет.Я ушёл на большие таймфреймы, тобишь почти в холд.Достоверно известно, что в трейдинге проигрывают 90%, поэтому из вас. пятка доходяг тутешних, четверо так же как он находятся в минусах, и не пытайтесь пи.деть. что это не так.Просто КХ более наивен. что обнародовал свои сделки.Ещё маленький момент - работа со стопами.та да. теоретически конечно стоп нужен.Но есть исключение, когда работают не мелкой , а крупной суммой и на длительный период.Опять же. почти холд.Стоп в таком случае неприемлим, т к биржа пойдёт на его взятие.Глядя на происходящее на биржах напрашивается действительно желание переждать эту вакханалию.извращён смысл крипты донельзя.свежих денег рынку в таком варианте не видать.Я с КХ согласен.Просто он как то это слишком эмоционально выразил, что создалось впечатление его сильного прогара.как раз тот, кто не особо скрывает, тот не в прогаре.А вот большинство скрытных бурундуков очевидно терпят проссцадки.Тем более, что запомните - никакие тут скрины не дают 100% уверенности в правдивости.И вообще героизьм. типа - я зашортил или я в лонхе, что он кому даёт, дешёвое самоутверждение на форуме. что ли.Не, я мог бы понять. если бы это было здоровое состязание на постоянной основе и т д.Но в том виде. что есть просто выпендрёжь.
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:24
Куме, я відкритий для спілкування. Просто мені все ясно, в цій затухаючій темі. І не лише мені, я недарма скріни виклав. Ніщо немає значення: ні новини, ні технічні іновації, ні аналіз. Все визначає ставка, яку робить хомяк чи стайка хомок. А маніпуль-біржа, все одно так чи інакше відбере ці гроші, якщо немає противаги - хеджу. Це система керування ризиками. В іншому випадку - це казино! Я не збираюся покидати екосистему, торгуватиму й надалі. Але дуже і дуже обережно! Що хотів донести й іншим форумчанам, попередити їх про ризики і небезпеки. Я йду не тому, що образився, чи ще щось, а просто тема вичерпана. Немає чого обговорювати по суті. В 2017 був хайп. І можливо на ріні підсвідомості, я відчув, що треба вкластися. Але тоді я був лох лохом, просто пощастило. Тепер я розумію цю кухню зсередини, коли повчився і набив синців. Тема ще робоча, але з такими фортєлямі маніпуля затухаюча. Що далі буде? Ніхто не знає...Поживемо - побачимо! Всім добра! Профіта! І хорошего настроєнія! Будєм жить!
А це квінтесенція всього! Як то кажуть, викрили маніпуля, попалили на гарячому!
Тільки дочитав....Так, мабутоь із за емоційності склалося таке враження. Мене дійсно обурює те, що нахабно тирять гроші, навіть не соромлячися. З таким розмахом шахрайства, просто хєрять саму тему. Вона стає нецікавою. А значить, це погано й для тих, хто заробляє на цьому, хоча таких мало. Якщо не буде нових грошей, всіх перелякають, то такі перепади в рази, повна стрижка всіх і вся, викосить цю галузь намертво.
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Хомячки всегда возмущались что с них сбривают шерсть. КХ нашел себе чатик с такими же хомками, и как клуб анонимных алкоголиков, жалуются друг другу на "манипулей". Пытался и тут свою страдальческую тему продвинуть, но не находит понимания, т.к. на финансовом форуме школоты меньше чем в чатиках, и делает вид, что уходит.
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:03
Есть у меня небольшая игра на одной очень мелкой бирже. Объёмы там мизерные, но интерес есть, тем более, что у меня там торгует бот. Ну, и так как объемы там не большие, то и манипуляции там сильнее бросаются в глаза. Расскажу вам, как прямо на моих глазах делали памп одной монете. В один прекрасный момент особо не парясь о приличиях из стакана ордеров удаляются 90% ордеров на продажу - мои в том числе. Остается там пару ордеров на продажу по какой-то заоблачной цене. Конечно же, эти ордера тут же срабатывают и вуаля - монета дала 10 иксов. Но это ещё не всё. После столь оглушительного пампа график стал выглядеть, как бы это помягче сказать... Короче, он превратился в прямую линию, с торчащим посреди х..ром. Поняв, что дали маху, они опять подшаманили историю торгов,и через пару часов, как по мановению волшебной палочки 10 иксов превратились в 2 и график принял свой обычный вид традиционной синусоиды.
Ну, как там шиткоины сами у себя продают и покупают, то я уже не буду и говорить.
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Крипта оказалась золотым дном для мошенников.
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:39
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:50
писати тут, чи не писати – це вільне діло Козака, так само, як замість признання, що злив депозит, почав тут на регулярній основі гомоніти про казино та скам ...
хто до трейдінгу відноситься як до казіно, той не може бути профітним, просто хом’як-лудоман, а сунувся в маржиналку без стопів – ліквідація, тут і говорити немає про що.
І якщо би річ йшла про скам, то, наприклад, широковідоме кидалово - BTC-e/WEX, або про довірливих хом’яків і лапшу про XRP – луДший і туземун, або про BCH – справжній біткоїн і т.і., але то самі самі собі злобні Пінокіо, які несуть гроші на мутні біржі і вірять в лабуду про шіткоїни, … а чиїсь фінансові результати на бінасові – це просто факт, як і пошук крайніх замість признати його.
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:58
ту, що зараз маємо висхідну консолідацію, при виході на південь можна очікувати рух ~20%, тобто до 7,4-7,5к
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