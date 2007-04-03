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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1929193019311932

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:.Достоверно известно, что в трейдинге проигрывают 90%


99% точніше
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:30

  greenozon написав:
  Кучинелли написав:.Достоверно известно, что в трейдинге проигрывают 90%


99% точніше

серед хом'яків? :mrgreen:
про % профітних трейдерів можна говорити тільки на основі статистики від бірж, для крипти такі звіти я не пам'ятаю щоб бачив, а на форекс-площадках профітнних може бути до третини, залежить в першу чергу від популяції професійних трейдерів і початківців, ... тому, для мене логічно, що на бітфайнексі доля профітних більша чим на бінансі, що більшість збиткова - це капітан очевидність, але яка доля від загалу => фіг його знає :?:
TylerTruman_
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