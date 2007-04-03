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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
+50грн !
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Додано: Сер 10 чер, 2020 14:30
серед хом'яків?
про % профітних трейдерів можна говорити тільки на основі статистики від бірж, для крипти такі звіти я не пам'ятаю щоб бачив, а на форекс-площадках профітнних може бути до третини, залежить в першу чергу від популяції професійних трейдерів і початківців, ... тому, для мене логічно, що на бітфайнексі доля профітних більша чим на бінансі, що більшість збиткова - це капітан очевидність, але яка доля від загалу => фіг його знає
Додано: Сер 10 чер, 2020 18:37
про БФ пишет известный трейдер с ТВ Доу Джонс
По данным Cryptocompare, в мае лидерами по объёмам торговли стали Binance и OKEx(с большим отрывом от ближайших конкурентов).
Непривычно видеть Bitfinex аж на 7-м месте. Когда-то, эта биржа занимала лидирующие позиции по объёму торгов, но из-за частых скандалов/судебных исков, видимо, многие пользователи решили покинуть площадку(в том числе и я).
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