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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:30
серед хом'яків?
про % профітних трейдерів можна говорити тільки на основі статистики від бірж, для крипти такі звіти я не пам'ятаю щоб бачив, а на форекс-площадках профітнних може бути до третини, залежить в першу чергу від популяції професійних трейдерів і початківців, ... тому, для мене логічно, що на бітфайнексі доля профітних більша чим на бінансі, що більшість збиткова - це капітан очевидність, але яка доля від загалу => фіг його знає
Додано: Сер 10 чер, 2020 18:37
про БФ пишет известный трейдер с ТВ Доу Джонс
По данным Cryptocompare, в мае лидерами по объёмам торговли стали Binance и OKEx(с большим отрывом от ближайших конкурентов).
Непривычно видеть Bitfinex аж на 7-м месте. Когда-то, эта биржа занимала лидирующие позиции по объёму торгов, но из-за частых скандалов/судебных исков, видимо, многие пользователи решили покинуть площадку(в том числе и я).
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:07
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:28
Эти все если правильней сказать иначе.Вопрос что мы имеем - импульс или коррекцию от падения.Тогда да. при пробое 10500 говорить о всяких сэм восэм будет неуместно...до поры.Ну а если уже вниз, то есть фибо уровни - выбирайте. никто не знает до какого может опуститься.
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:31
Это бывшая лучшая биржа.Пару тройку лет назад все ориентировались по ней.даже в этой теме были голосовалки курса битка и договаривались результат смотреть по БФ.Но время многое меняет.Допустили они проколы и поимели отток.
ПС я вообще подозреваю. что очень вероятна какая нибудь неожиданность связанная с биржами.А то как то всё гладко идёт в последнее время.кстати из фундамента для обрушения курса самое то будет, т к мировой фундамент сейчас не подходит для падения.
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