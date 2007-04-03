|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:53
Кучинелли написав:
.Достоверно известно, что в трейдинге проигрывают 90%
99% точніше
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8645
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 562 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:30
greenozon написав:
99%
Кучинелли написав:
.Достоверно известно, что в трейдинге проигрывают 90%
точніше
серед хом'яків?
про % профітних трейдерів можна говорити тільки на основі статистики від бірж, для крипти такі звіти я не пам'ятаю щоб бачив, а на форекс-площадках профітнних може бути до третини, залежить в першу чергу від популяції професійних трейдерів і початківців, ... тому, для мене логічно, що на бітфайнексі доля профітних більша чим на бінансі, що більшість збиткова - це капітан очевидність, але яка доля від загалу => фіг його знає
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 910
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 18:37
TylerTruman_ написав:
для мене логічно, що на бітфайнексі доля профітних більша чим на бінансі, що більшість збиткова - це капітан очевидність, але яка доля від загалу => фіг його знає
про БФ пишет известный трейдер с ТВ Доу Джонс
По данным Cryptocompare, в мае лидерами по объёмам торговли стали Binance и OKEx(с большим отрывом от ближайших конкурентов).
Непривычно видеть Bitfinex аж на 7-м месте. Когда-то, эта биржа занимала лидирующие позиции по объёму торгов, но из-за частых скандалов/судебных исков, видимо, многие пользователи решили покинуть площадку(в том числе и я).
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:07
TylerTruman_ написав:
ту, що зараз маємо висхідну консолідацію, при виході на південь можна очікувати рух ~20%, тобто до 7,4-7,5к
Вряд ли столь пессиместично, но на 8к5 можем сходить, если в ближайшее время не погонят выше 10к.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1136
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:25
Кучинелли написав:
Непривычно видеть Bitfinex аж на 7-м месте.
так писали в новинах що це кухня
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8645
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 562 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:28
phantom_systems написав: TylerTruman_ написав:
ту, що зараз маємо висхідну консолідацію, при виході на південь можна очікувати рух ~20%, тобто до 7,4-7,5к
Вряд ли столь пессиместично, но на 8к5 можем сходить, если в ближайшее время не погонят выше 10к.
Эти все если правильней сказать иначе.Вопрос что мы имеем - импульс или коррекцию от падения.Тогда да. при пробое 10500 говорить о всяких сэм восэм будет неуместно...до поры.Ну а если уже вниз, то есть фибо уровни - выбирайте. никто не знает до какого может опуститься.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:31
greenozon написав: Кучинелли написав:
Непривычно видеть Bitfinex аж на 7-м месте.
так писали в новинах що це кухня
Это бывшая лучшая биржа.Пару тройку лет назад все ориентировались по ней.даже в этой теме были голосовалки курса битка и договаривались результат смотреть по БФ.Но время многое меняет.Допустили они проколы и поимели отток.
ПС я вообще подозреваю. что очень вероятна какая нибудь неожиданность связанная с биржами.А то как то всё гладко идёт в последнее время.кстати из фундамента для обрушения курса самое то будет, т к мировой фундамент сейчас не подходит для падения.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:50
greenozon написав: Кучинелли написав:
.Достоверно известно, что в трейдинге проигрывают 90%
99% точніше
99% это на форекс кухнях с плечем 100.
В крипте подавляющее большинство торгует без плеча, торгует в холд, потому тут скорее что то в районе 40/60, потому что пока позиция не закрыта, убыток не зафиксирован.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8536
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 870 раз.
- Подякували: 1357 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:23
Кучинелли написав: TylerTruman_ написав:
для мене логічно, що на бітфайнексі доля профітних більша чим на бінансі, що більшість збиткова - це капітан очевидність, але яка доля від загалу => фіг його знає
про БФ пишет известный трейдер с ТВ Доу Джонс
По данным Cryptocompare, в мае лидерами по объёмам торговли стали Binance и OKEx(с большим отрывом от ближайших конкурентов).
Непривычно видеть Bitfinex аж на 7-м месте. Когда-то, эта биржа занимала лидирующие позиции по объёму торгов, но из-за частых скандалов/судебных исков, видимо, многие пользователи решили покинуть площадку(в том числе и я).
і? яке відношення це повідомлення має до того що я написав?
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 910
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:31
phantom_systems написав: TylerTruman_ написав:
ту, що зараз маємо висхідну консолідацію, при виході на південь можна очікувати рух ~20%, тобто до 7,4-7,5к
Вряд ли столь пессиместично, но на 8к5 можем сходить, если в ближайшее время не погонят выше 10к.
по трендових локальний рейндж зараз 9,3-10,5к ... але оскільки на моменті клиноподібна консолідація, то велика увага до підтримки, пробій відкриває дорогу на -20%, а на північ більша увага все-таки до глобальної трендової, яка зараз проходить в р-ні 11,1-11,2к, імхо
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 910
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|56210
|189615851
|
|
|6987
|1572176
|
Сер 10 чер, 2020 22:46
ЛОБ
|
|38
|48288
|
|