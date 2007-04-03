|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:37
Тезер печатают дальше, но на 10к есть сильный продавец.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8538
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 870 раз.
- Подякували: 1357 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:49
Дедушка-старпёр прихрамывает на ножку... Может упасть
Айяйяй... Где жы жылезабетонная паддержка?
Столько стараний... Столько отрисовываний причудливых патернав и т.д...
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1797
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:26
Да какие паттерны, 10к пощупали, пора вниз сходить.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1137
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|56311
|189644351
|
|
|6995
|1573034
|
Чет 11 чер, 2020 17:15
ЛОБ
|
|38
|48292
|
|