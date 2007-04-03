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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тезер печатают дальше, но на 10к есть сильный продавец.
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Дедушка-старпёр прихрамывает на ножку... Может упасть
Айяйяй... Где жы жылезабетонная паддержка?
Столько стараний... Столько отрисовываний причудливых патернав и т.д...
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:11
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:15
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