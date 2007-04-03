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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1930193119321933

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезер печатают дальше, но на 10к есть сильный продавец.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Дедушка-старпёр прихрамывает на ножку... Может упасть :)
Айяйяй... Где жы жылезабетонная паддержка?
Столько стараний... Столько отрисовываний причудливых патернав и т.д...
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:26

Да какие паттерны, 10к пощупали, пора вниз сходить.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:11

  phantom_systems написав:Да какие паттерны, 10к пощупали, пора вниз сходить.

Но несколько дней назад выпускали в ход аналитика Блумберга, типа "биткоен будет даражать аж да 28к" :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:15

  Vitaka написав:
  phantom_systems написав:Да какие паттерны, 10к пощупали, пора вниз сходить.

Но несколько дней назад выпускали в ход аналитика Блумберга, типа "биткоен будет даражать аж да 28к" :mrgreen:

Будет. Когда-нибудь. Возможно, даже в этом году. Но это неточно :)
phantom_systems
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