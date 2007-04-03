|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тезер печатают дальше, но на 10к есть сильный продавец.
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Дедушка-старпёр прихрамывает на ножку... Может упасть
Айяйяй... Где жы жылезабетонная паддержка?
Столько стараний... Столько отрисовываний причудливых патернав и т.д...
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:11
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:15
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:12
нормальний час дід вибрав для дЄшЄвЄть, на ведмежій америці, ... доречі, на цьому раллі на фондовому жесть як з прогнозами, так і з зарізаними лосями у крупних гравців
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:25
Завтра поглядим, будет ли их фонда дальше падать или устаканится. Сегодня там медведи хорошо прокатились.
Додано: Чет 11 чер, 2020 22:59
не знаю, там муть якась, технарі взагалі масово лоханулись і фундаменталісти невнятне чешуть, ... ннАда на крипті 12 березня повторити в когось є ідеї для суперпрофітних відер, якщо трапиться такий крашець?
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
TylerTruman_, опять таки ранее, до впускания на рынок аналитика Блумберга,
ходили идеи о 1,8к. Та и Питер Брандт со своей тысячей вспомнился.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
1.8к, да 1к как по мне фантастика, когда на биткоин существует доступ безлимитного капитала с американской фонды через CME и баккт. Просто все имеет свой потолок капитализации. Apple, Google, Amazon - пользователей сотни миллионов, соответственно и капа триллионы долларов.
У биткоина нишевость, большинство слышало, но никогда не пользовалось. Соответственно нужно искать уровень капитализации на уровне нишевых компаний.
|