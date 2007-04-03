Zebra написав:1.8к, да 1к как по мне фантастика, когда на биткоин существует доступ безлимитного капитала с американской фонды через CME и баккт. Просто все имеет свой потолок капитализации. Apple, Google, Amazon - пользователей сотни миллионов, соответственно и капа триллионы долларов.
У биткоина нишевость, большинство слышало, но никогда не пользовалось. Соответственно нужно искать уровень капитализации на уровне нишевых компаний.
Вы ж знаете, что в этой теме говорить фантастика низзя. Тем более, 1,8к и 1к озвучивали не какие-то там хомяки. Можно говорить о вероятности этих цифр - это да. Но полностью исключить таки низзя.