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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1931193219331934

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:28

  Zebra написав:1.8к, да 1к как по мне фантастика, когда на биткоин существует доступ безлимитного капитала с американской фонды через CME и баккт. Просто все имеет свой потолок капитализации. Apple, Google, Amazon - пользователей сотни миллионов, соответственно и капа триллионы долларов.

У биткоина нишевость, большинство слышало, но никогда не пользовалось. Соответственно нужно искать уровень капитализации на уровне нишевых компаний.


Вы ж знаете, что в этой теме говорить фантастика низзя. Тем более, 1,8к и 1к озвучивали не какие-то там хомяки. Можно говорить о вероятности этих цифр - это да. Но полностью исключить таки низзя.
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Думаю вероятность сходить на 20к в разы выше чем на 1.8к

Был шанс после пролива 12-13 марта, но как показали события, 3000-4000 на сегодня железобетонное дно
Zebra
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  #<1 ... 1931193219331934
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