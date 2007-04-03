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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:28
Zebra написав:
1.8к, да 1к как по мне фантастика, когда на биткоин существует доступ безлимитного капитала с американской фонды через CME и баккт. Просто все имеет свой потолок капитализации. Apple, Google, Amazon - пользователей сотни миллионов, соответственно и капа триллионы долларов.
У биткоина нишевость, большинство слышало, но никогда не пользовалось. Соответственно нужно искать уровень капитализации на уровне нишевых компаний.
Вы ж знаете, что в этой теме говорить фантастика низзя. Тем более, 1,8к и 1к озвучивали не какие-то там хомяки. Можно говорить о вероятности этих цифр - это да. Но полностью исключить таки низзя.
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Vitaka
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:58
Думаю вероятность сходить на 20к в разы выше чем на 1.8к
Был шанс после пролива 12-13 марта, но как показали события, 3000-4000 на сегодня железобетонное дно
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Zebra
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