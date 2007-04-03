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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1931193219331934

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:28

  Zebra написав:1.8к, да 1к как по мне фантастика, когда на биткоин существует доступ безлимитного капитала с американской фонды через CME и баккт. Просто все имеет свой потолок капитализации. Apple, Google, Amazon - пользователей сотни миллионов, соответственно и капа триллионы долларов.

У биткоина нишевость, большинство слышало, но никогда не пользовалось. Соответственно нужно искать уровень капитализации на уровне нишевых компаний.


Вы ж знаете, что в этой теме говорить фантастика низзя. Тем более, 1,8к и 1к озвучивали не какие-то там хомяки. Можно говорить о вероятности этих цифр - это да. Но полностью исключить таки низзя.
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Думаю вероятность сходить на 20к в разы выше чем на 1.8к

Был шанс после пролива 12-13 марта, но как показали события, 3000-4000 на сегодня железобетонное дно
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:40

  Vitaka написав:TylerTruman_, опять таки ранее, до впускания на рынок аналитика Блумберга,
ходили идеи о 1,8к. Та и Питер Брандт со своей тысячей вспомнился.

від діда Пітера річ про старий прогноз? не знаю, що він там платним підписникам транслює, але відкрито на твіттері після 12 березня такого не було :roll:
... доречі, вчора він Рыпплу ведмежатнік по кроссу вангував, на якій поведінці діда повинні відпрацюватися рівні ".0000194 on way to .0000145" :?:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:43

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:TylerTruman_, опять таки ранее, до впускания на рынок аналитика Блумберга,
ходили идеи о 1,8к. Та и Питер Брандт со своей тысячей вспомнился.

від діда Пітера річ про старий прогноз? не знаю, що він там платним підписникам транслює, але відкрито на твіттері після 12 березня такого не було :roll:
... доречі, вчора він Рыпплу ведмежатнік по кроссу вангував, на якій поведінці діда повинні відпрацюватися рівні ".0000194 on way to .0000145" :?:

Ну отчего же не было? Всё было, вот:
https://twitter.com/PeterLBrandt/status ... 8d2ebde420
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 01:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Даааа ужжж:
https://bits.media/komissiya-po-tsennym ... piramidoy/
https://forklog.com/analitik-znachimost ... velichena/
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:23


Я уже сколько раз подчёркиваю важность разных НЕ торговых аспектов для крипты.Потерять средства в криптомире можно чаще не от неудачного трейдинга, а от блокировки, скама биржи, кражи взлома, ошибки...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:43

Фонда в пятницу закрылась в минимальный плюс, объёмы по деду упали, так что пора готовиться к движению.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:54

  Кучинелли написав:

Я уже сколько раз подчёркиваю важность разных НЕ торговых аспектов для крипты.Потерять средства в криптомире можно чаще не от неудачного трейдинга, а от блокировки, скама биржи, кражи взлома, ошибки...

Можно поверить в очередную "волну" и неудачно войти. Как следствие - (-)15-20% депо практически гарантировано. По позе в риплоговне у меня -77% Это при том что я зашел, когда он просел более чем в 3 раза от пика. У тех, кто отоварился на пике - (-)90-95%.
Я не знаю второго такого рынка, где на одном из основных торгуемых активов можно потерять 77% вложений, войдя в момент, когда актив уже потерял 70% свой цены. ИМХО это 100% индикатор скама.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:21

  airmax78 написав:
  Кучинелли написав:

Я уже сколько раз подчёркиваю важность разных НЕ торговых аспектов для крипты.Потерять средства в криптомире можно чаще не от неудачного трейдинга, а от блокировки, скама биржи, кражи взлома, ошибки...

Можно поверить в очередную "волну" и неудачно войти. Как следствие - (-)15-20% депо практически гарантировано. По позе в риплоговне у меня -77% Это при том что я зашел, когда он просел более чем в 3 раза от пика. У тех, кто отоварился на пике - (-)90-95%.
Я не знаю второго такого рынка, где на одном из основных торгуемых активов можно потерять 77% вложений, войдя в момент, когда актив уже потерял 70% свой цены. ИМХО это 100% индикатор скама.

Неправильно.Скам был бы. если бы актив не возвращался к высокой цене обратно.На примере битка видим. что у него были падения более 80% и обратные возвраты.Т о это не скам. а особенность рынка.Вот ещё примеры колебаний цены
Зображення
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:44

Кучинелли Так в том, то и дело, что колебания есть только по битку и эфиру (в меньшей степени). По всему остальному криптоговну - отвесное падение с уровней декабря 2017 года. Скажите, например, когда риппл снова будет 3.84? Ну и да, таким образом как показано на диаграмме - она выглядит только для тех, кто в декабре 2017го зашортил все криптоговно на пике. Для всех остальных - с точностью до наоборот.
airmax78
 
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