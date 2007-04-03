Zebra написав:1.8к, да 1к как по мне фантастика, когда на биткоин существует доступ безлимитного капитала с американской фонды через CME и баккт. Просто все имеет свой потолок капитализации. Apple, Google, Amazon - пользователей сотни миллионов, соответственно и капа триллионы долларов.
У биткоина нишевость, большинство слышало, но никогда не пользовалось. Соответственно нужно искать уровень капитализации на уровне нишевых компаний.
Вы ж знаете, что в этой теме говорить фантастика низзя. Тем более, 1,8к и 1к озвучивали не какие-то там хомяки. Можно говорить о вероятности этих цифр - это да. Но полностью исключить таки низзя.
Vitaka написав:TylerTruman_, опять таки ранее, до впускания на рынок аналитика Блумберга, ходили идеи о 1,8к. Та и Питер Брандт со своей тысячей вспомнился.
від діда Пітера річ про старий прогноз? не знаю, що він там платним підписникам транслює, але відкрито на твіттері після 12 березня такого не було ... доречі, вчора він Рыпплу ведмежатнік по кроссу вангував, на якій поведінці діда повинні відпрацюватися рівні ".0000194 on way to .0000145"
Vitaka написав:TylerTruman_, опять таки ранее, до впускания на рынок аналитика Блумберга, ходили идеи о 1,8к. Та и Питер Брандт со своей тысячей вспомнился.
від діда Пітера річ про старий прогноз? не знаю, що він там платним підписникам транслює, але відкрито на твіттері після 12 березня такого не було ... доречі, вчора він Рыпплу ведмежатнік по кроссу вангував, на якій поведінці діда повинні відпрацюватися рівні ".0000194 on way to .0000145"
Я уже сколько раз подчёркиваю важность разных НЕ торговых аспектов для крипты.Потерять средства в криптомире можно чаще не от неудачного трейдинга, а от блокировки, скама биржи, кражи взлома, ошибки...
Я уже сколько раз подчёркиваю важность разных НЕ торговых аспектов для крипты.Потерять средства в криптомире можно чаще не от неудачного трейдинга, а от блокировки, скама биржи, кражи взлома, ошибки...
Можно поверить в очередную "волну" и неудачно войти. Как следствие - (-)15-20% депо практически гарантировано. По позе в риплоговне у меня -77% Это при том что я зашел, когда он просел более чем в 3 раза от пика. У тех, кто отоварился на пике - (-)90-95%. Я не знаю второго такого рынка, где на одном из основных торгуемых активов можно потерять 77% вложений, войдя в момент, когда актив уже потерял 70% свой цены. ИМХО это 100% индикатор скама.
Я уже сколько раз подчёркиваю важность разных НЕ торговых аспектов для крипты.Потерять средства в криптомире можно чаще не от неудачного трейдинга, а от блокировки, скама биржи, кражи взлома, ошибки...
Можно поверить в очередную "волну" и неудачно войти. Как следствие - (-)15-20% депо практически гарантировано. По позе в риплоговне у меня -77% Это при том что я зашел, когда он просел более чем в 3 раза от пика. У тех, кто отоварился на пике - (-)90-95%. Я не знаю второго такого рынка, где на одном из основных торгуемых активов можно потерять 77% вложений, войдя в момент, когда актив уже потерял 70% свой цены. ИМХО это 100% индикатор скама.
Неправильно.Скам был бы. если бы актив не возвращался к высокой цене обратно.На примере битка видим. что у него были падения более 80% и обратные возвраты.Т о это не скам. а особенность рынка.Вот ещё примеры колебаний цены
Кучинелли Так в том, то и дело, что колебания есть только по битку и эфиру (в меньшей степени). По всему остальному криптоговну - отвесное падение с уровней декабря 2017 года. Скажите, например, когда риппл снова будет 3.84? Ну и да, таким образом как показано на диаграмме - она выглядит только для тех, кто в декабре 2017го зашортил все криптоговно на пике. Для всех остальных - с точностью до наоборот.