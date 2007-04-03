airmax78 написав:Кучинелли Так в том, то и дело, что колебания есть только по битку и эфиру (в меньшей степени). По всему остальному криптоговну - отвесное падение с уровней декабря 2017 года. Скажите, например, когда риппл снова будет 3.84? Ну и да, таким образом как показано на диаграмме - она выглядит только для тех, кто в декабре 2017го зашортил все криптоговно на пике. Для всех остальных - с точностью до наоборот.
Послушай Славу.На имхо, он конечно рипл перехваливает.Но я уже вижу, что при массовом отвороте и неверии в рипл, как водится вероятность его выстрела вверх увеличивается, потому что на крипторынке происходит всё против массовых ожиданий.ничего не утверждаю. но варианты отбрасывать нельзя.