RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1932193319341935

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 18:07

  airmax78 написав:Кучинелли Так в том, то и дело, что колебания есть только по битку и эфиру (в меньшей степени). По всему остальному криптоговну - отвесное падение с уровней декабря 2017 года. Скажите, например, когда риппл снова будет 3.84? Ну и да, таким образом как показано на диаграмме - она выглядит только для тех, кто в декабре 2017го зашортил все криптоговно на пике. Для всех остальных - с точностью до наоборот.

Послушай Славу.На имхо, он конечно рипл перехваливает.Но я уже вижу, что при массовом отвороте и неверии в рипл, как водится вероятность его выстрела вверх увеличивается, потому что на крипторынке происходит всё против массовых ожиданий.ничего не утверждаю. но варианты отбрасывать нельзя.
https://www.youtube.com/watch?v=vUA38twafqg
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 226
З нами з: 30.11.17
Подякував: 62 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1932193319341935
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: oleg49 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5644, 5645, 5646
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
56453 189699301
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 чер, 2020 18:42
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 700, 701, 702
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7010 1574757
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 чер, 2020 14:50
Weltbuerger
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48303
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16934)
13.06.2020 18:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.