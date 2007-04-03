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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1933193419351936>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 18:07

  airmax78 написав:Кучинелли Так в том, то и дело, что колебания есть только по битку и эфиру (в меньшей степени). По всему остальному криптоговну - отвесное падение с уровней декабря 2017 года. Скажите, например, когда риппл снова будет 3.84? Ну и да, таким образом как показано на диаграмме - она выглядит только для тех, кто в декабре 2017го зашортил все криптоговно на пике. Для всех остальных - с точностью до наоборот.

Послушай Славу.На имхо, он конечно рипл перехваливает.Но я уже вижу, что при массовом отвороте и неверии в рипл, как водится вероятность его выстрела вверх увеличивается, потому что на крипторынке происходит всё против массовых ожиданий.ничего не утверждаю. но варианты отбрасывать нельзя.
https://www.youtube.com/watch?v=vUA38twafqg
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:38

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:TylerTruman_, опять таки ранее, до впускания на рынок аналитика Блумберга,
ходили идеи о 1,8к. Та и Питер Брандт со своей тысячей вспомнился.

від діда Пітера річ про старий прогноз? не знаю, що він там платним підписникам транслює, але відкрито на твіттері після 12 березня такого не було :roll:
... доречі, вчора він Рыпплу ведмежатнік по кроссу вангував, на якій поведінці діда повинні відпрацюватися рівні ".0000194 on way to .0000145" :?:

Ну отчего же не было? Всё было, вот:
https://twitter.com/PeterLBrandt/status ... 8d2ebde420

ну, після 12го березня не було, якби, ... і якщо згадувати його давні тузехелл прогнози, то там хоч обгрунтування було, ... а тут від діда Пітера відповідь на якомусь куражі на можливий провокаційний підкол, хоча за 45 років трейдерського досвіду, і тої кількості пройдених кризисів та крахів, міг би розсудливіше відповідати за такої ситуації ...
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:43

Хамашка радить шортити все і вся
корона вірусу нікуди не дівся а подекуди і посилюється

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:11

  greenozon написав:Хамашка радить шортити все і вся
корона вірусу нікуди не дівся а подекуди і посилюється

Может дошортиться. Фонда ещё оклемается, по крайней мере до осени, потому что альтернативы большим деньгам нет. Феды продолжают вливать шальные баксы в экономику, депозиты и облигации уже с нолевой доходностью, золота на всех не хватит.

Кстати, выкупил большую часть ранее слитого деда на сегодняшней просадке. Думаю, ещё немного сходит вниз, но уже нормально.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:52

  phantom_systems написав:
  greenozon написав:Хамашка радить шортити все і вся
корона вірусу нікуди не дівся а подекуди і посилюється

Может дошортиться. Фонда ещё оклемается, по крайней мере до осени, потому что альтернативы большим деньгам нет. Феды продолжают вливать шальные баксы в экономику, депозиты и облигации уже с нолевой доходностью, золота на всех не хватит.

Кстати, выкупил большую часть ранее слитого деда на сегодняшней просадке. Думаю, ещё немного сходит вниз, но уже нормально.

"немного" - поняття розтяжне :roll:
качельний лоу зараз - 8,6к
похід нижче = доречно говорити про ведмежатнік
на відкритті тижня на фонді хуліганять мішки
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А я не торгую, добавил позицию по EOS/BTC по 0.00027
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:20

  TylerTruman_ написав:
  phantom_systems написав:Кстати, выкупил большую часть ранее слитого деда на сегодняшней просадке. Думаю, ещё немного сходит вниз, но уже нормально.

"немного" - поняття розтяжне :roll:
качельний лоу зараз - 8,6к
похід нижче = доречно говорити про ведмежатнік
на відкритті тижня на фонді хуліганять мішки

Я раньше говорил о 8к5, прогноз в силе, но развернуть тренд могут и раньше. Лучше не жадничать и недополучить профит, чем пропустить волну. +10% мне уже нормально.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:08

Эстония стала местом несбывшихся надежд и разочарований криптоиндустрии. Лицензирование криптовалютной среды было введено в Эстонии еще в 2017 году. Теперь эстонские власти отозвали лицензию у более, чем 500 криптокомпаний. До последних событий в Эстонии насчитывалось было 1400 криптолицензий.

Причина - отмывание денег и мошенничество.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:21

  greenozon написав:Причина - отмывание денег и мошенничество.

Причина: хотят больше денег. Момент с 10-кратным увеличением лицензионных сборов пропустили?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

:mrgreen:
https://forklog.com/analitik-nazval-usl ... yshe-7500/
Vitaka
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