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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 чер, 2020 16:06
Пусть себе мечтает. Кросса ETH/BTC как в июне 2017 больше не будет никогда.
Додано: Пон 15 чер, 2020 16:18
якщо не помиляюсь, із тутешніх дописувачів ЕйрМакс на минулому дампові високо почав закупку, в підсумку типу профітно вийшло, ... але питання навіщо спішити, якщо зараз можемо знаходитися в ситуації 20х чисел лютого?
Додано: Пон 15 чер, 2020 16:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
TylerTruman_, как раз в 20-х числах февраля начали вещать: "сматрите, сматрите, залатой крест паявился"
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