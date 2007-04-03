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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1933193419351936

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:06

Пусть себе мечтает. Кросса ETH/BTC как в июне 2017 больше не будет никогда.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:18

  phantom_systems написав:
  TylerTruman_ написав:
  phantom_systems написав:Кстати, выкупил большую часть ранее слитого деда на сегодняшней просадке. Думаю, ещё немного сходит вниз, но уже нормально.

"немного" - поняття розтяжне :roll:
качельний лоу зараз - 8,6к
похід нижче = доречно говорити про ведмежатнік
на відкритті тижня на фонді хуліганять мішки

Я раньше говорил о 8к5, прогноз в силе, но развернуть тренд могут и раньше. Лучше не жадничать и недополучить профит, чем пропустить волну. +10% мне уже нормально.

якщо не помиляюсь, із тутешніх дописувачів ЕйрМакс на минулому дампові високо почав закупку, в підсумку типу профітно вийшло, ... але питання навіщо спішити, якщо зараз можемо знаходитися в ситуації 20х чисел лютого?
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

TylerTruman_, как раз в 20-х числах февраля начали вещать: "сматрите, сматрите, залатой крест паявился" :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:38

  TylerTruman_ написав:якщо не помиляюсь, із тутешніх дописувачів ЕйрМакс на минулому дампові високо почав закупку, в підсумку типу профітно вийшло, ... але питання навіщо спішити, якщо зараз можемо знаходитися в ситуації 20х чисел лютого?

Может быть, на все пока входить не стоит. Хотя повтор 12 марта маловероятен. Феды ясно дали знать, что будут накачивать фонду и банковскую систему деньгами при любом раскладе.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:20

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Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:22

Ну его, вышел снова по 9к4
phantom_systems
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