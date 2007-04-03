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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 чер, 2020 16:06
Пусть себе мечтает. Кросса ETH/BTC как в июне 2017 больше не будет никогда.
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phantom_systems
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Додано: Пон 15 чер, 2020 16:18
phantom_systems написав: TylerTruman_ написав: phantom_systems написав:
Кстати, выкупил большую часть ранее слитого деда на сегодняшней просадке. Думаю, ещё немного сходит вниз
, но уже нормально.
"немного" - поняття розтяжне
качельний лоу зараз - 8,6к
похід нижче = доречно говорити про ведмежатнік
на відкритті тижня на фонді хуліганять мішки
Я раньше говорил о 8к5, прогноз в силе, но развернуть тренд могут и раньше. Лучше не жадничать и недополучить профит, чем пропустить волну. +10% мне уже нормально.
якщо не помиляюсь, із тутешніх дописувачів ЕйрМакс на минулому дампові високо почав закупку, в підсумку типу профітно вийшло, ... але питання навіщо спішити, якщо зараз можемо знаходитися в ситуації 20х чисел лютого?
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:38
TylerTruman_ написав:
якщо не помиляюсь, із тутешніх дописувачів ЕйрМакс на минулому дампові високо почав закупку, в підсумку типу профітно вийшло, ... але питання навіщо спішити, якщо зараз можемо знаходитися в ситуації 20х чисел лютого?
Может быть, на все пока входить не стоит. Хотя повтор 12 марта маловероятен. Феды ясно дали знать, что будут накачивать фонду и банковскую систему деньгами при любом раскладе.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 19:20
Украина - богатая страна!
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Додано: Пон 15 чер, 2020 19:22
Ну его, вышел снова по 9к4
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Додано: Вів 16 чер, 2020 11:47
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Додано: Вів 16 чер, 2020 11:50
Когда ходлеров этого овна, будет на уровне 2%, тогда рипл и развернет. А так все его натарили по самые помидоры и ждут манны небесной.
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