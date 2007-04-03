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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:29
У вас есть подписка? Тллько заголовок виден.
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Zebra
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Додано: Чет 18 чер, 2020 23:15
Zebra написав:
У вас есть подписка? Тллько заголовок виден.
Уже закрыли доступ. Короче Ернст унд Йонг обнаружил дыру в балансе этой конторы в 1.9 ярда. Контора не может объяснить гдебаблобля. Осталось время до завтра, по-моему. В противном случае - неопубликование аудированной отчетности - event of default со всеми вытекающими (там, как я понял, куча кредиторов).
Если бы кто-то хоть раз провел серьезный аудит тезера - половины крипторынка уже бы не существовало. А может и рынка в целом. Все бы снова вернулось в подполье.
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airmax78
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