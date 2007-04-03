Уже закрыли доступ. Короче Ернст унд Йонг обнаружил дыру в балансе этой конторы в 1.9 ярда. Контора не может объяснить гдебаблобля. Осталось время до завтра, по-моему. В противном случае - неопубликование аудированной отчетности - event of default со всеми вытекающими (там, как я понял, куча кредиторов). Если бы кто-то хоть раз провел серьезный аудит тезера - половины крипторынка уже бы не существовало. А может и рынка в целом. Все бы снова вернулось в подполье.
Уже закрыли доступ. Короче Ернст унд Йонг обнаружил дыру в балансе этой конторы в 1.9 ярда. Контора не может объяснить гдебаблобля. Осталось время до завтра, по-моему. В противном случае - неопубликование аудированной отчетности - event of default со всеми вытекающими (там, как я понял, куча кредиторов). Если бы кто-то хоть раз провел серьезный аудит тезера - половины крипторынка уже бы не существовало. А может и рынка в целом. Все бы снова вернулось в подполье.
Ну шо вы в самом деле Усушка, утряска, бой - естественная убыль, издержки обращения