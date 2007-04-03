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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1934193519361937

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:29

  airmax78 написав:Ждем, когда же вменяемый аудитор доберется до Тезера
https://www.ft.com/content/1e753e2b-f57 ... 40be26e773

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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:15

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Ждем, когда же вменяемый аудитор доберется до Тезера
https://www.ft.com/content/1e753e2b-f57 ... 40be26e773

У вас есть подписка? Тллько заголовок виден.

Уже закрыли доступ. Короче Ернст унд Йонг обнаружил дыру в балансе этой конторы в 1.9 ярда. Контора не может объяснить гдебаблобля. Осталось время до завтра, по-моему. В противном случае - неопубликование аудированной отчетности - event of default со всеми вытекающими (там, как я понял, куча кредиторов).
Если бы кто-то хоть раз провел серьезный аудит тезера - половины крипторынка уже бы не существовало. А может и рынка в целом. Все бы снова вернулось в подполье.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:23

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Ждем, когда же вменяемый аудитор доберется до Тезера
https://www.ft.com/content/1e753e2b-f57 ... 40be26e773

У вас есть подписка? Тллько заголовок виден.

Уже закрыли доступ. Короче Ернст унд Йонг обнаружил дыру в балансе этой конторы в 1.9 ярда. Контора не может объяснить гдебаблобля. Осталось время до завтра, по-моему. В противном случае - неопубликование аудированной отчетности - event of default со всеми вытекающими (там, как я понял, куча кредиторов).
Если бы кто-то хоть раз провел серьезный аудит тезера - половины крипторынка уже бы не существовало. А может и рынка в целом. Все бы снова вернулось в подполье.


Ну шо вы в самом деле :) Усушка, утряска, бой - естественная убыль, издержки обращения :)
Vitaka
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