Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:46

Vitaka написав: Ждем, когда же вменяемый аудитор доберется до Тезера

https://www.ft.com/content/1e753e2b-f57 ... 40be26e773 Ждем, когда же вменяемый аудитор доберется до Тезера

У вас есть подписка? Тллько заголовок виден.[/quote]Уже закрыли доступ. Короче Ернст унд Йонг обнаружил дыру в балансе этой конторы в 1.9 ярда. Контора не может объяснить гдебаблобля. Осталось время до завтра, по-моему. В противном случае - неопубликование аудированной отчетности - event of default со всеми вытекающими (там, как я понял, куча кредиторов).Если бы кто-то хоть раз провел серьезный аудит тезера - половины крипторынка уже бы не существовало. А может и рынка в целом. Все бы снова вернулось в подполье.[/quote]Ну шо вы в самом делеУсушка, утряска, бой - естественная убыль, издержки обращения[/quote]Присоединюсь к обсуждению, т к как то нахваливал тезер.Хочу уточнить. что я не за собственно тезер. а за достаточное колличество стейблкинов для всех необходимых нужд.и считаю. что в момент их пока очень мало.ну а насчёт мошенников , тут да, нужно выводить на чистую воду.если подмахеривают немного и быстро закрывают дырку, то ещё терпимо.Кто счас не мухлюет.Но если реально огромная недостача, то дело пахнет керосином.И конечно даст импульс всему рынку.если предъява оправдается, то на рынках будет хаос.да и биржи полягут скорее всего.На имхо и хорошо бы.Я с друганом Бутериным согласен, что биржи это зло.Не ну реально. заипали своими фьючами. свопами. опционами и прочей деривативщиной.Реально рынок уже казино.куме КХ реально оценивал ситуацию, с ним я солидарен.Рынку от новшеств совсем не хорошо, просто больше возможностей у напёрсточников.Блин, за последние месяцы ликвидаций на несколько миллиардов на прострельных свечах.Тогда вопрос - а кто тогда лезет и несёт в рынок эти миллиарды и нафига.А не пошли бы эти биржевики нафиг.Кину камень в бинанс - жлобы до сих пор не заплатили стейкинг по Атому.всегда была оплата 14-15 числа. уже 19 и нифига нету.а конкурсы с призовыми фондами так и хлещут в рекламе.Короче. наипнётся когда нить это всё так. что мало не покажется.