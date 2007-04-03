Уже закрыли доступ. Короче Ернст унд Йонг обнаружил дыру в балансе этой конторы в 1.9 ярда. Контора не может объяснить гдебаблобля. Осталось время до завтра, по-моему. В противном случае - неопубликование аудированной отчетности - event of default со всеми вытекающими (там, как я понял, куча кредиторов). Если бы кто-то хоть раз провел серьезный аудит тезера - половины крипторынка уже бы не существовало. А может и рынка в целом. Все бы снова вернулось в подполье.
Уже закрыли доступ. Короче Ернст унд Йонг обнаружил дыру в балансе этой конторы в 1.9 ярда. Контора не может объяснить гдебаблобля. Осталось время до завтра, по-моему. В противном случае - неопубликование аудированной отчетности - event of default со всеми вытекающими (там, как я понял, куча кредиторов). Если бы кто-то хоть раз провел серьезный аудит тезера - половины крипторынка уже бы не существовало. А может и рынка в целом. Все бы снова вернулось в подполье.
Ну шо вы в самом деле Усушка, утряска, бой - естественная убыль, издержки обращения
У вас есть подписка? Тллько заголовок виден.[/quote] Уже закрыли доступ. Короче Ернст унд Йонг обнаружил дыру в балансе этой конторы в 1.9 ярда. Контора не может объяснить гдебаблобля. Осталось время до завтра, по-моему. В противном случае - неопубликование аудированной отчетности - event of default со всеми вытекающими (там, как я понял, куча кредиторов). Если бы кто-то хоть раз провел серьезный аудит тезера - половины крипторынка уже бы не существовало. А может и рынка в целом. Все бы снова вернулось в подполье.[/quote]
Ну шо вы в самом деле Усушка, утряска, бой - естественная убыль, издержки обращения [/quote] Присоединюсь к обсуждению, т к как то нахваливал тезер.Хочу уточнить. что я не за собственно тезер. а за достаточное колличество стейблкинов для всех необходимых нужд.и считаю. что в момент их пока очень мало.ну а насчёт мошенников , тут да, нужно выводить на чистую воду.если подмахеривают немного и быстро закрывают дырку, то ещё терпимо.Кто счас не мухлюет.Но если реально огромная недостача, то дело пахнет керосином.И конечно даст импульс всему рынку.если предъява оправдается, то на рынках будет хаос.да и биржи полягут скорее всего.На имхо и хорошо бы.Я с друганом Бутериным согласен, что биржи это зло.Не ну реально. заипали своими фьючами. свопами. опционами и прочей деривативщиной.Реально рынок уже казино.куме КХ реально оценивал ситуацию, с ним я солидарен.Рынку от новшеств совсем не хорошо, просто больше возможностей у напёрсточников.Блин, за последние месяцы ликвидаций на несколько миллиардов на прострельных свечах.Тогда вопрос - а кто тогда лезет и несёт в рынок эти миллиарды и нафига.А не пошли бы эти биржевики нафиг.Кину камень в бинанс - жлобы до сих пор не заплатили стейкинг по Атому.всегда была оплата 14-15 числа. уже 19 и нифига нету.а конкурсы с призовыми фондами так и хлещут в рекламе.Короче. наипнётся когда нить это всё так. что мало не покажется.
Кучинелли написав:Реально рынок уже казино.куме КХ реально оценивал ситуацию, с ним я солидарен.Рынку от новшеств совсем не хорошо, просто больше возможностей у напёрсточников.Блин, за последние месяцы ликвидаций на несколько миллиардов на прострельных свечах.Тогда вопрос - а кто тогда лезет и несёт в рынок эти миллиарды и нафига.А не пошли бы эти биржевики нафиг.Кину камень в бинанс - жлобы до сих пор не заплатили стейкинг по Атому.всегда была оплата 14-15 числа. уже 19 и нифига нету.а конкурсы с призовыми фондами так и хлещут в рекламе.Короче. наипнётся когда нить это всё так. что мало не покажется.
Тут всегда было казино и всегда были хомячки, которых брили. Вы либо согласны играть, в т.ч. с наперсточниками, либо не садитесь за стол.
Кучинелли написав:А не пошли бы эти биржевики нафиг.Кину камень в бинанс - жлобы до сих пор не заплатили стейкинг по Атому.всегда была оплата 14-15 числа. уже 19 и нифига нету.а конкурсы с призовыми фондами так и хлещут в рекламе.Короче. наипнётся когда нить это всё так. что мало не покажется.
Стейкинг по ATOM(у) начислили вчерашним числом-18.06. По данной крипте,стейкинг всегда приходит в районе 15-17 числа.Проверьте еще раз свою историю,должны начислить.
Zebra написав:Тут всегда было казино и всегда были хомячки, которых брили. Вы либо согласны играть, в т.ч. с наперсточниками, либо не садитесь за стол.
Это общие фразы.Криптовалютный рынок очень сильно изменился именно в последнее время.Я уже написал в чём это выражается.Близоруко это не видеть. Например - текущий боковик.А по таким монетам как рипл, лайт, биткеш боковик уже три месяца.Основные причины в том, что извращённому современному рынку с плечами и деривативами не нужно импульсное движение, достаточно брить в узком диапазоне.Тогда такой рынок останется актуальным только для бродобрея.Многим он уже не интересен.По монетам идут новые разработки, на цену вабще не влияет, т к для казино это не имеет значения.
Кучинелли написав:А не пошли бы эти биржевики нафиг.Кину камень в бинанс - жлобы до сих пор не заплатили стейкинг по Атому.всегда была оплата 14-15 числа. уже 19 и нифига нету.а конкурсы с призовыми фондами так и хлещут в рекламе.Короче. наипнётся когда нить это всё так. что мало не покажется.
Стейкинг по ATOM(у) начислили вчерашним числом-18.06. По данной крипте,стейкинг всегда приходит в районе 15-17 числа.Проверьте еще раз свою историю,должны начислить.
Во, спасибо, наконец то.Ну жлобы ж, чё вовремя не начислять, я неск тыщ атома держу у них на софтстейкинге.Вчера когда смотрел, ещё не было.Просто запарился смотреть - 15-16-17-18 ПС ну и за 17 число не нада, там есть табличка начислений, они 13-15 числа.