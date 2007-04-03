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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1935193619371938

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:гдебаблобля


питання 99% крипто-хом'яків через 2 роки праці на біржі
:) :)
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Куме, я відкритий для спілкування. Просто мені все ясно, в цій затухаючій темі. І не лише мені, я недарма скріни виклав. Ніщо немає значення: ні новини, ні технічні іновації, ні аналіз. Все визначає ставка, яку робить хомяк чи стайка хомок. А маніпуль-біржа, все одно так чи інакше відбере ці гроші,


КХ агов!!!!!!!!!
вихаді подлий трус :)
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greenozon
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