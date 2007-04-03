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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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greenozon
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Додано: Суб 20 чер, 2020 00:10
Козак-характерник написав:
Куме, я відкритий для спілкування. Просто мені все ясно, в цій затухаючій темі. І не лише мені, я недарма скріни виклав. Ніщо немає значення: ні новини, ні технічні іновації, ні аналіз. Все визначає ставка, яку робить хомяк чи стайка хомок. А маніпуль-біржа, все одно так чи інакше відбере ці гроші,
КХ агов!!!!!!!!!
вихаді подлий трус
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greenozon
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- Повідомлень: 8755
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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