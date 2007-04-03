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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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greenozon
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Додано: Суб 20 чер, 2020 00:10
Козак-характерник написав:
Куме, я відкритий для спілкування. Просто мені все ясно, в цій затухаючій темі. І не лише мені, я недарма скріни виклав. Ніщо немає значення: ні новини, ні технічні іновації, ні аналіз. Все визначає ставка, яку робить хомяк чи стайка хомок. А маніпуль-біржа, все одно так чи інакше відбере ці гроші,
КХ агов!!!!!!!!!
вихаді подлий трус
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greenozon
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Додано: Суб 20 чер, 2020 05:12
Zebra написав: Кучинелли написав: Zebra написав:
Тут всегда было казино и всегда были хомячки, которых брили. Вы либо согласны играть, в т.ч. с наперсточниками, либо не садитесь за стол.
Это общие фразы.Криптовалютный рынок очень сильно изменился именно в последнее время.Я уже написал в чём это выражается.Близоруко это не видеть.
Например - текущий боковик.А по таким монетам как рипл, лайт, биткеш боковик уже три месяца.Основные причины в том, что извращённому современному рынку с плечами и деривативами не нужно импульсное движение, достаточно брить в узком диапазоне.Тогда такой рынок останется актуальным только для бродобрея.Многим он уже не интересен.По монетам идут новые разработки, на цену вабще не влияет, т к для казино это не имеет значения.
Вы гоните. Вспомните 6к по битку, уровень который долго удерживал его от похода на 3к.
Точно так же и здесь. В боковике идет накопление позиций. Потом либо на 6к либо на 15к.
Фонда на перехай не пошла, так что скорее вниз, чем вверх. Разумеется, не на 6к.
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phantom_systems
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Додано: Суб 20 чер, 2020 08:10
greenozon написав:
КХ агов!!!!!!!!!
Козак виявився найрозумнішим у цій гоп компанії...
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jump
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Zebra
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