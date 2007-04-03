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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1935193619371938

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:гдебаблобля


питання 99% крипто-хом'яків через 2 роки праці на біржі
:) :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Куме, я відкритий для спілкування. Просто мені все ясно, в цій затухаючій темі. І не лише мені, я недарма скріни виклав. Ніщо немає значення: ні новини, ні технічні іновації, ні аналіз. Все визначає ставка, яку робить хомяк чи стайка хомок. А маніпуль-біржа, все одно так чи інакше відбере ці гроші,


КХ агов!!!!!!!!!
вихаді подлий трус :)
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 05:12

  Zebra написав:
  Кучинелли написав:
  Zebra написав:Тут всегда было казино и всегда были хомячки, которых брили. Вы либо согласны играть, в т.ч. с наперсточниками, либо не садитесь за стол.


Это общие фразы.Криптовалютный рынок очень сильно изменился именно в последнее время.Я уже написал в чём это выражается.Близоруко это не видеть.
Например - текущий боковик.А по таким монетам как рипл, лайт, биткеш боковик уже три месяца.Основные причины в том, что извращённому современному рынку с плечами и деривативами не нужно импульсное движение, достаточно брить в узком диапазоне.Тогда такой рынок останется актуальным только для бродобрея.Многим он уже не интересен.По монетам идут новые разработки, на цену вабще не влияет, т к для казино это не имеет значения.

Вы гоните. Вспомните 6к по битку, уровень который долго удерживал его от похода на 3к.
Точно так же и здесь. В боковике идет накопление позиций. Потом либо на 6к либо на 15к.

Фонда на перехай не пошла, так что скорее вниз, чем вверх. Разумеется, не на 6к.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 08:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  greenozon написав:КХ агов!!!!!!!!!


Козак виявився найрозумнішим у цій гоп компанії...
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:27

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:Тут всегда было казино и всегда были хомячки, которых брили. Вы либо согласны играть, в т.ч. с наперсточниками, либо не садитесь за стол.


Это общие фразы.Криптовалютный рынок очень сильно изменился именно в последнее время.Я уже написал в чём это выражается.Близоруко это не видеть.
Например - текущий боковик.А по таким монетам как рипл, лайт, биткеш боковик уже три месяца.Основные причины в том, что извращённому современному рынку с плечами и деривативами не нужно импульсное движение, достаточно брить в узком диапазоне.Тогда такой рынок останется актуальным только для бродобрея.Многим он уже не интересен.По монетам идут новые разработки, на цену вабще не влияет, т к для казино это не имеет значения.

В крипту тре вкладати як в цифрове золото, на довгрострок, і тільки те що не шкода, може коли вистрелить ще раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Судя по coinmarketcap то после халвинга по битку, да и вцелом крипте падают объемы торгов.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я все еще без позиций. Только то, что осталось в риплоговне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 20:57

  airmax78 написав:Я все еще без позиций. Только то, что осталось в риплоговне.

Фирме рипл нужно ежемесячно платить зарплату всем сотрудникам, оплачивать всякие митапы, гонорары CEO и совету директоров - контора не обанкротится пока цена на их фантики будет стоить хотя бы 1 сатоши.
Zebra
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