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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2020 23:04
greenozon написав: Zebra написав:
Фирме рипл нужно ежемесячно платить зарплату всем сотрудникам, оплачивать всякие митапы, гонорары CEO и совету директоров
так хто оплачує сей банкет
який ROI
хомячки и стаканы на биржах
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