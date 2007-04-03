RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1936193719381939

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:04

  greenozon написав:
  Zebra написав:Фирме рипл нужно ежемесячно платить зарплату всем сотрудникам, оплачивать всякие митапы, гонорары CEO и совету директоров


так хто оплачує сей банкет
який ROI

хомячки и стаканы на биржах
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8575
З нами з: 21.09.12
Подякував: 884 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:33

  Zebra написав:Судя по coinmarketcap то после халвинга по битку, да и вцелом крипте падают объемы торгов.

Зображення

Туземун не случился, набежавшие теряют интерес. Для того, чтобы сходить выше 10к, нужно сначала пройтись ниже 9к. Долго деда на текущем уровне не удержат.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 14.04.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1936193719381939
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5707, 5708, 5709
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
57087 189919603
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 чер, 2020 00:06
yama
Валютный рынок в мире 1 ... 701, 702, 703
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7026 1579587
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 16:51
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48338
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.