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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 чер, 2020 22:39
Да что дед, фонда прёт вверх несмотря ни на что. Ухудшение макроэкономических показателей, целые отрасли готовы схлопнуться. Пандемия в процессе. Массовая безработица почти как в Великую депрессию. А фонду продолжают накачивать...
Додано: Сер 24 чер, 2020 15:16
Про регулярне "мацання" та "на морозиво", стаття на Блумберг присвячується КХ та його друзям із чату:
Day Traders Will Have Fun Until They Get Wiped Out
п.с. доречі, із тутешніх хтось цікавився Робінгудом? якщо стане доступним на території нашої неньки, то будете користувати?
Додано: Сер 24 чер, 2020 15:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На исторических данных всегда можно подобрать стратегию интрадей торгов, которая разгонит депозит в несколько раз за определенный период. Что доказывает возможность прибыльной торговли, если угадать со стратегией на текущий период.
Додано: Сер 24 чер, 2020 16:43
так в статті не про інтрадей загалом, а про поведінку новичків, які юзають маржиналку при хромаючому риск-менеджменті, або взагалі типу інтуітивному відчуттю тренду,
... +легкість входу для "куховарок" в сучасних реаліях
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Сер 24 чер, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 чер, 2020 16:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
що це таке
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 24 чер, 2020 16:50
Додано: Сер 24 чер, 2020 18:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 24 чер, 2020 21:14
ефір лонгував із 230, фіксувався 245, потім розглядав шорт від супротиву 245 (лінія), або 250 (рівень), але проспав, на цьому наливові взагалі без коротких ...
у діда в цьому місяці дуже зажата волатильність і на просідаючих об'ємах, до сильного двіжу клієнт готов
Додано: Сер 24 чер, 2020 22:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Фонда и Индекс DJIA в приличном минусе,а эта б...дь мусорная,еще и пытается закрепиться на своих прежних рубежах 9300..Когда уже это дерь-мо польют по трубам уже?!Падение на 400$ объемы никак не оживили..Рынок пуст...Боты друг другу торгуют и продают последний месяц...Альты-вообще ухи объелись и уху...ели..Link- 13!! 4 часовых свечей...Безоткатный рост.Бред какой то...На чем все это растет??Какофония реально затянулась..Альты упали на равне с дедом,а то и меньше...
Додано: Чет 25 чер, 2020 00:17
бутеріума в оброті 111486304
біткоїн кєша 18443956
а ціна зараз практично парітетна, що аномально для цих 2х топових защекоїнів
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