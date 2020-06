Додано: Сер 24 чер, 2020 15:16

Про регулярне "мацання" та "на морозиво", стаття на Блумберг присвячується КХ та його друзям із чату:Day Traders Will Have Fun Until They Get Wiped Outп.с. доречі, із тутешніх хтось цікавився Робінгудом? якщо стане доступним на території нашої неньки, то будете користувати?