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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1938193919401941>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 22:39

Да что дед, фонда прёт вверх несмотря ни на что. Ухудшение макроэкономических показателей, целые отрасли готовы схлопнуться. Пандемия в процессе. Массовая безработица почти как в Великую депрессию. А фонду продолжают накачивать...
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 15:16

Про регулярне "мацання" та "на морозиво", стаття на Блумберг присвячується КХ та його друзям із чату:
Day Traders Will Have Fun Until They Get Wiped Out https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... -wiped-out

п.с. доречі, із тутешніх хтось цікавився Робінгудом? якщо стане доступним на території нашої неньки, то будете користувати?
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 15:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На исторических данных всегда можно подобрать стратегию интрадей торгов, которая разгонит депозит в несколько раз за определенный период. Что доказывает возможность прибыльной торговли, если угадать со стратегией на текущий период.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:43

  Zebra написав:На исторических данных всегда можно подобрать стратегию интрадей торгов, которая разгонит депозит в несколько раз за определенный период. Что доказывает возможность прибыльной торговли, если угадать со стратегией на текущий период.

так в статті не про інтрадей загалом, а про поведінку новичків, які юзають маржиналку при хромаючому риск-менеджменті, або взагалі типу інтуітивному відчуттю тренду,
... +легкість входу для "куховарок" в сучасних реаліях
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Сер 24 чер, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  TylerTruman_ написав:п.с. доречі, із тутешніх хтось цікавився Робінгудом? якщо стане доступним на території нашої неньки, то будете користувати?


що це таке
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:50

  greenozon написав:
  TylerTruman_ написав:п.с. доречі, із тутешніх хтось цікавився Робінгудом? якщо стане доступним на території нашої неньки, то будете користувати?


що це таке

https://robinhood.com/us/en/
https://privatefinance.biz/obzor-robinhood-2018/
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 18:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тайлер, шортил эфир? У меня уже на штучке 14 баксов на моменте профит. Цели неизменны - 206 и 166

канальчики по битку с падением объемов

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 21:14

  Zebra написав:Тайлер, шортил эфир? У меня уже на штучке 14 баксов на моменте профит. Цели неизменны - 206 и 166

канальчики по битку с падением объемов

ефір лонгував із 230, фіксувався 245, потім розглядав шорт від супротиву 245 (лінія), або 250 (рівень), але проспав, на цьому наливові взагалі без коротких ...

у діда в цьому місяці дуже зажата волатильність і на просідаючих об'ємах, до сильного двіжу клієнт готов
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Фонда и Индекс DJIA в приличном минусе,а эта б...дь мусорная,еще и пытается закрепиться на своих прежних рубежах 9300..Когда уже это дерь-мо польют по трубам уже?!Падение на 400$ объемы никак не оживили..Рынок пуст...Боты друг другу торгуют и продают последний месяц...Альты-вообще ухи объелись и уху...ели..Link- 13!! 4 часовых свечей...Безоткатный рост.Бред какой то...На чем все это растет??Какофония реально затянулась..Альты упали на равне с дедом,а то и меньше...
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:17

бутеріума в оброті 111486304
біткоїн кєша 18443956
а ціна зараз практично парітетна, що аномально для цих 2х топових защекоїнів
TylerTruman_
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