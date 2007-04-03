Кеша замышляет нервы уже почти 3 месяца
П.С. Космический блокчейн:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 чер, 2020 00:35
Додано: Чет 25 чер, 2020 00:47
Додано: Чет 25 чер, 2020 00:50
дякую, став в чергу
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upd: от трясця!
нашим ніґґерам не дають реєструватись.. (
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 25 чер, 2020 01:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 00:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
TylerTruman_, краник Кеши (кросс к биткоену) на минимальных значениях почти. Больше шанс к росту, нежели к падению. Однако Кеша всегда делал сюрпризы.
Додано: Чет 25 чер, 2020 01:03
Аналитик The Block Ларри Чермак пришел к выводу, что львиная доля спотовых объемов торгов на крупнейших биржах приходится на биткоин и Ethereum.
Более 50% от общего объема торгов на Binance приходится на BTC и ETH, несмотря на то, что биржа поддерживает еще около 200 различных монет.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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