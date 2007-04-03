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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1938193919401941

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:35

  TylerTruman_ написав:бутеріума в оброті 111486304
біткоїн кєша 18443956
а ціна зараз практично парітетна, що аномально для цих 2х топових защекоїнів

Кеша замышляет нервы уже почти 3 месяца :)

П.С. Космический блокчейн:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:47

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:бутеріума в оброті 111486304
біткоїн кєша 18443956
а ціна зараз практично парітетна, що аномально для цих 2х топових защекоїнів

Кеша замышляет нервы уже почти 3 месяца :)

кєша сильно перепроданий, чи бутеріум досить дорогий зараз?
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:50

  TylerTruman_ написав:
  greenozon написав:
  TylerTruman_ написав:п.с. доречі, із тутешніх хтось цікавився Робінгудом? якщо стане доступним на території нашої неньки, то будете користувати?


що це таке

https://robinhood.com/us/en/
https://privatefinance.biz/obzor-robinhood-2018/


дякую, став в чергу :)

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Востаннє редагувалось greenozon в Чет 25 чер, 2020 01:00, всього редагувалось 1 раз.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

TylerTruman_, краник Кеши (кросс к биткоену) на минимальных значениях почти. Больше шанс к росту, нежели к падению. Однако Кеша всегда делал сюрпризы.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 01:03

Аналитик The Block Ларри Чермак пришел к выводу, что львиная доля спотовых объемов торгов на крупнейших биржах приходится на биткоин и Ethereum.

Более 50% от общего объема торгов на Binance приходится на BTC и ETH, несмотря на то, что биржа поддерживает еще около 200 различных монет.
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 1938193919401941
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