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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1939194019411942

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:55

  Vitaka написав:TylerTruman_, краник Кеши (кросс к биткоену) на минимальных значениях почти. Больше шанс к росту, нежели к падению. Однако Кеша всегда делал сюрпризы.

BCH-коїнів незрівняно менше в обороті чим ETH, тобто значно легше пампити до якихось висот, і зазвичай він таки був суттєво дорожчий за бутеріум, а тут приплили до парітету, ... а стосовно прогнозування, багато разів уже звертав на особливість, що Кєша міг на випередження діда відпрацьовувати рух, тобто, наприклад, раніше на MACD бички показувалися, або паттерн формувався :roll:

+стосовно Роджера Вера, Кобра в минулому місяці вангував повернення "Біткоїн Ісуса" https://twitter.com/CobraBitcoin/status ... 9989456896
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:58

  TylerTruman_ написав:
  Vitaka написав:TylerTruman_, краник Кеши (кросс к биткоену) на минимальных значениях почти. Больше шанс к росту, нежели к падению. Однако Кеша всегда делал сюрпризы.

BCH-коїнів незрівняно менше в обороті чим ETH, тобто значно легше пампити до якихось висот, і зазвичай він таки був суттєво дорожчий за бутеріум, а тут приплили до парітету, ... а стосовно прогнозування, багато разів уже звертав на особливість, що Кєша міг на випередження діда відпрацьовувати рух, тобто, наприклад, раніше на MACD бички показувалися, або паттерн формувався :roll:

+стосовно Роджера Вера, Кобра в минулому місяці вангував повернення "Біткоїн Ісуса" https://twitter.com/CobraBitcoin/status ... 9989456896


Ждёмс взрывного Кешу :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 16:05

  greenozon написав:
  TylerTruman_ написав:


дякую, став в чергу :)

You're on the list with 218,081 others
We’ll notify you as soon as you get access to Fractional Shares. In the meantime, sign up for an account to start investing commission-free.

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upd: от трясця!
нашим ніґґерам не дають реєструватись.. (
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в нащих краях доступний менш хайповий eToro https://www.etoro.com
але якщо погуглити, то в ру.неті на нього вилили багато негативу, наскільки справедливо не вникав, може бути від хом'яків аналогіних побритим на бінансових фючах
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 16:26

  Zebra написав:Биточек отбился от канала.

Посмотрим на сегодняшнюю фонду. Если как вчера, будет 9к и ниже.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

:mrgreen:
https://forklog.com/soosnovatel-ripple- ... atastrofe/

https://forklog.com/u-krejga-rajta-diag ... ya-v-sude/
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:44

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:+стосовно Роджера Вера, Кобра в минулому місяці вангував повернення "Біткоїн Ісуса" https://twitter.com/CobraBitcoin/status ... 9989456896


Ждёмс взрывного Кешу :)


ну хлопци...повернення, взрывного

Тама написяно, что кобр вангует покидание Вером кеши.На что пипл писает на кобра и абсолютно не соглашается.

Имхо.Вер однозначно будет ещё предпринимать попытку свержения битка.да. это сложно, но вполне вероятно.Ведь по сути это два равных кода. даже кеша лучче.просто разная поддержка сообществом и инфраструктура. соотв хешрейт майнинга сети.Как это будет и когда он мне конечно не рассказывал :) Но надеюсь это увидеть...деньги делают чудеса.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На дневных свечах кросс Кеши готовится вверх. Да-да.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:07

  Vitaka написав:На дневных свечах кросс Кеши готовится вверх. Да-да.

Бычий паттерн "грива дракона" :D
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Zebra
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