Vitaka написав:TylerTruman_, краник Кеши (кросс к биткоену) на минимальных значениях почти. Больше шанс к росту, нежели к падению. Однако Кеша всегда делал сюрпризы.
BCH-коїнів незрівняно менше в обороті чим ETH, тобто значно легше пампити до якихось висот, і зазвичай він таки був суттєво дорожчий за бутеріум, а тут приплили до парітету, ... а стосовно прогнозування, багато разів уже звертав на особливість, що Кєша міг на випередження діда відпрацьовувати рух, тобто, наприклад, раніше на MACD бички показувалися, або паттерн формувався
Vitaka написав:TylerTruman_, краник Кеши (кросс к биткоену) на минимальных значениях почти. Больше шанс к росту, нежели к падению. Однако Кеша всегда делал сюрпризы.
BCH-коїнів незрівняно менше в обороті чим ETH, тобто значно легше пампити до якихось висот, і зазвичай він таки був суттєво дорожчий за бутеріум, а тут приплили до парітету, ... а стосовно прогнозування, багато разів уже звертав на особливість, що Кєша міг на випередження діда відпрацьовувати рух, тобто, наприклад, раніше на MACD бички показувалися, або паттерн формувався
в нащих краях доступний менш хайповий eToro https://www.etoro.com але якщо погуглити, то в ру.неті на нього вилили багато негативу, наскільки справедливо не вникав, може бути від хом'яків аналогіних побритим на бінансових фючах
Тама написяно, что кобр вангует покидание Вером кеши.На что пипл писает на кобра и абсолютно не соглашается.
Имхо.Вер однозначно будет ещё предпринимать попытку свержения битка.да. это сложно, но вполне вероятно.Ведь по сути это два равных кода. даже кеша лучче.просто разная поддержка сообществом и инфраструктура. соотв хешрейт майнинга сети.Как это будет и когда он мне конечно не рассказывал Но надеюсь это увидеть...деньги делают чудеса.
airmax78 написав:Впали в боковик. Па9000 покупать или ждем более глубокую просадку?
Один из моих источников -
Не смотря на мои ожидания по пробитию зоны поддержки, существенных движений мы так и не увидели.
На текущий момент: ▪️На часовом графике мы видим образование дивергенции в зоне поддержки. ▪️Двойное тестирование "дна" показало слабость продавцов и является типовым сигналом смены тренда.
Находясь у нижней зоны текущей формации у нас достаточно хорошие перспективы выкупить нисходящее движение в рамках сложившейся формации с четкой зоной стопов, поэтому я снова покупаю биткоин на текущих уровнях, со стопами на 8990 и тейк-профитом в районе 9800.
Соотношение ожидаемых прибыли/убытков в данном случае 1/5, что для меня отличный risk/reward и повод для открытия сделки.