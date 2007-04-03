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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:00
airmax78 написав:
Впали в боковик. Па9000 покупать или ждем более глубокую просадку?
Фонда сегодня хорошо просела, на выходных будет по 9к, может, немного ниже. На часть депо можно брать.
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