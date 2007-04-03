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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:00
airmax78 написав:
Впали в боковик. Па9000 покупать или ждем более глубокую просадку?
Фонда сегодня хорошо просела, на выходных будет по 9к, может, немного ниже. На часть депо можно брать.
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phantom_systems
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Додано: Суб 27 чер, 2020 19:26
Кучинелли написав: airmax78 написав:
Впали в боковик. Па9000 покупать или ждем более глубокую просадку?
Один из моих источников -
Не смотря на мои ожидания по пробитию зоны поддержки, существенных движений мы так и не увидели.
На текущий момент:
▪️На часовом графике мы видим образование дивергенции в зоне поддержки.
▪️Двойное тестирование "дна" показало слабость продавцов и является типовым сигналом смены тренда.
Находясь у нижней зоны текущей формации у нас достаточно хорошие перспективы выкупить нисходящее движение в рамках сложившейся формации с четкой зоной стопов, поэтому я снова покупаю биткоин на текущих уровнях, со стопами на 8990 и тейк-профитом в районе 9800.
Соотношение ожидаемых прибыли/убытков в данном случае 1/5, что для меня отличный risk/reward и повод для открытия сделки.
вангувати по діверу на часовику такі рухи діла як мінімум тупо
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TylerTruman_
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Додано: Суб 27 чер, 2020 19:27
для BNB хтось розглядує рівні для викупу?
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TylerTruman_
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Додано: Суб 27 чер, 2020 20:40
phantom_systems написав: TylerTruman_ написав:
Впали в боковик. Па9000 покупать или ждем более глубокую просадку?
вангувати по діверу на часовику такі рухи діла як мінімум тупо
[/quote]
К тому же не будет 9к8 при красной фонде, а по стопу на 8990 вылететь легко[/quote]
начнём с того. что вы коллеги поздно всрались, так сказать.Ситуация постоянно меняется. и то что писалось почти сутки взад. сейчас действительно уже может быть неактуально.там кстати и написал источник. что последнее НЕСМОТРЯ на иные предыдущие ожидания.вчера биток показывал силу отскока. сегодня нет.и тут то вы прозрели
На сегодня. точнее на момент - есть треугольник и выход вниз к 8900. вверх к 9350.пока усё. дальше будет дальше.
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Кучинелли
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Додано: Суб 27 чер, 2020 20:44
TylerTruman_ написав:
вангувати по діверу на часовику такі рухи діла як мінімум тупо
Вообще то инфу предоствил некий криптосенсей - личность известная в кругу трейдеров.Кто из вас с ним тупее я был бы поосторожней.во всяком случае не было причин для вульгарности.
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Кучинелли
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Додано: Суб 27 чер, 2020 20:58
Кучинелли написав:
начнём с того. что вы коллеги поздно всрались, так сказать.Ситуация постоянно меняется. и то что писалось почти сутки взад.
Фонда красная вчера была целый день, сегодня суббота. Я вчера вышел по 9к15 тем, что купил на просадке по 9к05, потому что не видел предпосылок для роста.
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phantom_systems
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