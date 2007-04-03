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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1940194119421943

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:00

  airmax78 написав:Впали в боковик. Па9000 покупать или ждем более глубокую просадку?

Фонда сегодня хорошо просела, на выходных будет по 9к, может, немного ниже. На часть депо можно брать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 11:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Payoneer фсьо :evil:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:47

Так ведь у Пионера счета в Ваеркарде, который проворовался и обанкротился. Теперь до окончания расследования и судебного процесса деньги заморожены. Этак на пару лет. Крипту надо было юзать :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:26

  Кучинелли написав:
  airmax78 написав:Впали в боковик. Па9000 покупать или ждем более глубокую просадку?

Один из моих источников -

Не смотря на мои ожидания по пробитию зоны поддержки, существенных движений мы так и не увидели.

На текущий момент:
▪️На часовом графике мы видим образование дивергенции в зоне поддержки.
▪️Двойное тестирование "дна" показало слабость продавцов и является типовым сигналом смены тренда.

Находясь у нижней зоны текущей формации у нас достаточно хорошие перспективы выкупить нисходящее движение в рамках сложившейся формации с четкой зоной стопов, поэтому я снова покупаю биткоин на текущих уровнях, со стопами на 8990 и тейк-профитом в районе 9800.

Соотношение ожидаемых прибыли/убытков в данном случае 1/5, что для меня отличный risk/reward и повод для открытия сделки.

вангувати по діверу на часовику такі рухи діла як мінімум тупо
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:27

для BNB хтось розглядує рівні для викупу?
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:08

  TylerTruman_ написав:
  Кучинелли написав:
  airmax78 написав:Впали в боковик. Па9000 покупать или ждем более глубокую просадку?

вангувати по діверу на часовику такі рухи діла як мінімум тупо

К тому же не будет 9к8 при красной фонде, а по стопу на 8990 вылететь легко
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:40

  phantom_systems написав:
  TylerTruman_ написав:Впали в боковик. Па9000 покупать или ждем более глубокую просадку?

вангувати по діверу на часовику такі рухи діла як мінімум тупо
[/quote]
К тому же не будет 9к8 при красной фонде, а по стопу на 8990 вылететь легко[/quote]
начнём с того. что вы коллеги поздно всрались, так сказать.Ситуация постоянно меняется. и то что писалось почти сутки взад. сейчас действительно уже может быть неактуально.там кстати и написал источник. что последнее НЕСМОТРЯ на иные предыдущие ожидания.вчера биток показывал силу отскока. сегодня нет.и тут то вы прозрели :) На сегодня. точнее на момент - есть треугольник и выход вниз к 8900. вверх к 9350.пока усё. дальше будет дальше. 8)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  TylerTruman_ написав:вангувати по діверу на часовику такі рухи діла як мінімум тупо

Вообще то инфу предоствил некий криптосенсей - личность известная в кругу трейдеров.Кто из вас с ним тупее я был бы поосторожней.во всяком случае не было причин для вульгарности.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:48

  TylerTruman_ написав:для BNB хтось розглядує рівні для викупу?


Лови, это уже из другого источника

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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:58

  Кучинелли написав:начнём с того. что вы коллеги поздно всрались, так сказать.Ситуация постоянно меняется. и то что писалось почти сутки взад.

Фонда красная вчера была целый день, сегодня суббота. Я вчера вышел по 9к15 тем, что купил на просадке по 9к05, потому что не видел предпосылок для роста.
phantom_systems
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