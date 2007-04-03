RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1941194219431944

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:44

  phantom_systems написав:
  Кучинелли написав:начнём с того. что вы коллеги поздно всрались, так сказать.Ситуация постоянно меняется. и то что писалось почти сутки взад.

Фонда красная вчера была целый день, сегодня суббота. Я вчера вышел по 9к15 тем, что купил на просадке по 9к05, потому что не видел предпосылок для роста.

Треуг пробивают вниз.если это не ложный, то8700-8900.Корелляция с фондой мне кажется наигранной.дело в том. что она то есть. то нет.это как бы подозрительно и намекает на то. что ММ приучает игроков в это поверить.Если из фонды деньги выходят, то куда то они должны переходить.и крипта одно из этих куда то.да , всего процент-два.Но недавно писали. что высвобождается 4-5 трюликов в др активы и крипту в т ч.т е при случае отвязка может наступить мгновенно, т к реальной логической связи просто нет.Это примерно как мы тут по биткешу на днях рассуждали - курс идёт за битком со своим кроссом.До той поры. пока Роджер не созреет на памп.так же и с битком. будет идти по фонде. пока кто то не созреет на более сильное движение.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 258
З нами з: 30.11.17
Подякував: 68 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:02

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:
  Кучинелли написав:начнём с того. что вы коллеги поздно всрались, так сказать.Ситуация постоянно меняется. и то что писалось почти сутки взад.

Фонда красная вчера была целый день, сегодня суббота. Я вчера вышел по 9к15 тем, что купил на просадке по 9к05, потому что не видел предпосылок для роста.

Треуг пробивают вниз.если это не ложный, то8700-8900.Корелляция с фондой мне кажется наигранной.дело в том. что она то есть. то нет.это как бы подозрительно и намекает на то. что ММ приучает игроков в это поверить.Если из фонды деньги выходят, то куда то они должны переходить.и крипта одно из этих куда то.да , всего процент-два.Но недавно писали. что высвобождается 4-5 трюликов в др активы и крипту в т ч.т е при случае отвязка может наступить мгновенно, т к реальной логической связи просто нет.Это примерно как мы тут по биткешу на днях рассуждали - курс идёт за битком со своим кроссом.До той поры. пока Роджер не созреет на памп.так же и с битком. будет идти по фонде. пока кто то не созреет на более сильное движение.

Вопрос лишь в том, удержится или дальше продавят. Для фондовых игроков крипта как акции, только очень рисковые. Если они начнут выходить массово в кэш, из крипты тоже.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 14.04.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:27

  phantom_systems написав:Так ведь у Пионера счета в Ваеркарде, который проворовался и обанкротился. Теперь до окончания расследования и судебного процесса деньги заморожены. Этак на пару лет. Крипту надо было юзать :)


Иногда лучше жевать, чем говорить. Сошли б за умного :lol:
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 15.10.14
Подякував: 96 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:35

  Vitaka написав:
  phantom_systems написав:Так ведь у Пионера счета в Ваеркарде, который проворовался и обанкротился. Теперь до окончания расследования и судебного процесса деньги заморожены. Этак на пару лет. Крипту надо было юзать :)


Иногда лучше жевать, чем говорить. Сошли б за умного :lol:

Крипта не только дед и альты, но и стэйблкоины. Впрочем, каждый имеет право терять деньги на своё усмотрение. С их судами, так понимаю, дело иметь не приходилось? :mrgreen:
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 14.04.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:52

  Кучинелли написав:
  TylerTruman_ написав:вангувати по діверу на часовику такі рухи діла як мінімум тупо

Вообще то инфу предоствил некий криптосенсей - личность известная в кругу трейдеров.Кто из вас с ним тупее я был бы поосторожней.во всяком случае не было причин для вульгарности.

як кажуть => критикуючи, критикуй думку, а не його автора (с)
я не знаю хто ванганув, але для мене в тій копіпасті явний фейспалм :roll:
а на рахунок зауваження вище, то я відписався зразу коли прочитав і автор на той момент ще не скуштував лосося (прогноз був в силі, якби), тому не розумію які претензії на рахунок "пізно", а от ти якщо встиг розувіритися, то не пізно було відписатися ...

п.с. по бнб, дякую за думку, я хоч хвильовий аналіз не користую, але з локальною зоною підтримки згіден
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 940
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1941194219431944
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5747, 5748, 5749
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
57486 190078671
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 чер, 2020 00:36
budivelnik
Валютный рынок в мире 1 ... 702, 703, 704
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7035 1582545
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 21:20
Scotch
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48387
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.