Кучинелли написав:начнём с того. что вы коллеги поздно всрались, так сказать.Ситуация постоянно меняется. и то что писалось почти сутки взад.
Фонда красная вчера была целый день, сегодня суббота. Я вчера вышел по 9к15 тем, что купил на просадке по 9к05, потому что не видел предпосылок для роста.
Треуг пробивают вниз.если это не ложный, то8700-8900.Корелляция с фондой мне кажется наигранной.дело в том. что она то есть. то нет.это как бы подозрительно и намекает на то. что ММ приучает игроков в это поверить.Если из фонды деньги выходят, то куда то они должны переходить.и крипта одно из этих куда то.да , всего процент-два.Но недавно писали. что высвобождается 4-5 трюликов в др активы и крипту в т ч.т е при случае отвязка может наступить мгновенно, т к реальной логической связи просто нет.Это примерно как мы тут по биткешу на днях рассуждали - курс идёт за битком со своим кроссом.До той поры. пока Роджер не созреет на памп.так же и с битком. будет идти по фонде. пока кто то не созреет на более сильное движение.
Кучинелли написав:начнём с того. что вы коллеги поздно всрались, так сказать.Ситуация постоянно меняется. и то что писалось почти сутки взад.
Фонда красная вчера была целый день, сегодня суббота. Я вчера вышел по 9к15 тем, что купил на просадке по 9к05, потому что не видел предпосылок для роста.
Треуг пробивают вниз.если это не ложный, то8700-8900.Корелляция с фондой мне кажется наигранной.дело в том. что она то есть. то нет.это как бы подозрительно и намекает на то. что ММ приучает игроков в это поверить.Если из фонды деньги выходят, то куда то они должны переходить.и крипта одно из этих куда то.да , всего процент-два.Но недавно писали. что высвобождается 4-5 трюликов в др активы и крипту в т ч.т е при случае отвязка может наступить мгновенно, т к реальной логической связи просто нет.Это примерно как мы тут по биткешу на днях рассуждали - курс идёт за битком со своим кроссом.До той поры. пока Роджер не созреет на памп.так же и с битком. будет идти по фонде. пока кто то не созреет на более сильное движение.
Вопрос лишь в том, удержится или дальше продавят. Для фондовых игроков крипта как акции, только очень рисковые. Если они начнут выходить массово в кэш, из крипты тоже.
phantom_systems написав:Так ведь у Пионера счета в Ваеркарде, который проворовался и обанкротился. Теперь до окончания расследования и судебного процесса деньги заморожены. Этак на пару лет. Крипту надо было юзать
Иногда лучше жевать, чем говорить. Сошли б за умного
phantom_systems написав:Так ведь у Пионера счета в Ваеркарде, который проворовался и обанкротился. Теперь до окончания расследования и судебного процесса деньги заморожены. Этак на пару лет. Крипту надо было юзать
Иногда лучше жевать, чем говорить. Сошли б за умного
Крипта не только дед и альты, но и стэйблкоины. Впрочем, каждый имеет право терять деньги на своё усмотрение. С их судами, так понимаю, дело иметь не приходилось?
TylerTruman_ написав:вангувати по діверу на часовику такі рухи діла як мінімум тупо
Вообще то инфу предоствил некий криптосенсей - личность известная в кругу трейдеров.Кто из вас с ним тупее я был бы поосторожней.во всяком случае не было причин для вульгарности.
як кажуть => критикуючи, критикуй думку, а не його автора (с) я не знаю хто ванганув, але для мене в тій копіпасті явний фейспалм а на рахунок зауваження вище, то я відписався зразу коли прочитав і автор на той момент ще не скуштував лосося (прогноз був в силі, якби), тому не розумію які претензії на рахунок "пізно", а от ти якщо встиг розувіритися, то не пізно було відписатися ...
п.с. по бнб, дякую за думку, я хоч хвильовий аналіз не користую, але з локальною зоною підтримки згіден
phantom_systems написав:Так ведь у Пионера счета в Ваеркарде, который проворовался и обанкротился. Теперь до окончания расследования и судебного процесса деньги заморожены. Этак на пару лет. Крипту надо было юзать
Иногда лучше жевать, чем говорить. Сошли б за умного
Крипта не только дед и альты, но и стэйблкоины. Впрочем, каждый имеет право терять деньги на своё усмотрение. С их судами, так понимаю, дело иметь не приходилось?
Вы прям кладезь светлых мыслей А не приходила мысля, что вывод в бульбашках не предлагался? Не?
Вот этот сценарий медленного падения битка вполне рабочий на год-два. Рынок может успокоиться и плавно снижаться. Так уже было. Тезера много напечатали, но для битка его капитализации недостаточно. А вот для альтов - в самый раз. Но для начала их вытрусят. И те альты, которые хорошо будут вытрушены, потом и будут стрелять.