Додано: Суб 27 чер, 2020 22:44

phantom_systems написав: Кучинелли написав: начнём с того. что вы коллеги поздно всрались, так сказать.Ситуация постоянно меняется. и то что писалось почти сутки взад. начнём с того. что вы коллеги поздно всрались, так сказать.Ситуация постоянно меняется. и то что писалось почти сутки взад.

Фонда красная вчера была целый день, сегодня суббота. Я вчера вышел по 9к15 тем, что купил на просадке по 9к05, потому что не видел предпосылок для роста. Фонда красная вчера была целый день, сегодня суббота. Я вчера вышел по 9к15 тем, что купил на просадке по 9к05, потому что не видел предпосылок для роста.

Треуг пробивают вниз.если это не ложный, то8700-8900.Корелляция с фондой мне кажется наигранной.дело в том. что она то есть. то нет.это как бы подозрительно и намекает на то. что ММ приучает игроков в это поверить.Если из фонды деньги выходят, то куда то они должны переходить.и крипта одно из этих куда то.да , всего процент-два.Но недавно писали. что высвобождается 4-5 трюликов в др активы и крипту в т ч.т е при случае отвязка может наступить мгновенно, т к реальной логической связи просто нет.Это примерно как мы тут по биткешу на днях рассуждали - курс идёт за битком со своим кроссом.До той поры. пока Роджер не созреет на памп.так же и с битком. будет идти по фонде. пока кто то не созреет на более сильное движение.