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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1942194319441945

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 01:33

  Vitaka написав:phantom_systems, я лишь написал, что "панночка памерла" :)
Вы же, как настоящий прихожанин церкви "цЫфрового золота" начинаете давать советы, как правильно выводить заработанное, будучи не в теме.

Хех, так это вы не поняли сарказма. Выводить заработанное можно чем угодно, хоть ракушками каури, дело хозяйское. Шум подняли не те, у кого на пионерке пара сотен баксов с последней апворковской выплаты зависла, с ними всё понятно, издержки деятельности. Другие, кто сознательно хранил там под 10к и выше. На что эти персонажи рассчитывали? Даже тезер с забыли когда пройденным аудитом выглядит оплотом надёжности по сравнению с этим гуано, доступ к которому можно потерять в любой момент по прихоти мелкого регулятора или пионерского манагера.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Чем дольше флет, тем сильнее от уровня отстрелит. Хомки пристебнись.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:16

Ну, вопрос лишь в какую сторону :)
phantom_systems
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