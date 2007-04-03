Vitaka написав:phantom_systems, я лишь написал, что "панночка памерла" Вы же, как настоящий прихожанин церкви "цЫфрового золота" начинаете давать советы, как правильно выводить заработанное, будучи не в теме.
Хех, так это вы не поняли сарказма. Выводить заработанное можно чем угодно, хоть ракушками каури, дело хозяйское. Шум подняли не те, у кого на пионерке пара сотен баксов с последней апворковской выплаты зависла, с ними всё понятно, издержки деятельности. Другие, кто сознательно хранил там под 10к и выше. На что эти персонажи рассчитывали? Даже тезер с забыли когда пройденным аудитом выглядит оплотом надёжности по сравнению с этим гуано, доступ к которому можно потерять в любой момент по прихоти мелкого регулятора или пионерского манагера.
С анонимного кошелька прошла транзакция Bitcoin почти на миллиард долларов с комиссией $0,48 Криптовалюты Самый толстый из известных анонимных биткоин-кошельков недавно был опустошён. Неизвестное лицо перевело с него сумму 101 857 BTC, эквивалент $933 млн. 27 июня транзакцию заметил трекинговый бот Bitcoin Block Bot:
Zebra написав:Кто то использовал ботов для торговли? Читал много где на флете дело доходное.
ботом поняття широке, залежить від налаштувань і можливостей конкретного, ... для флета мені не зайшло, фактично автоматизований трейдінг на індикаторах, лосі також породисті водяться, руками із більшим плечем профітніше виходить, а полуавтомат на тому ж мунботі для скальпінгу загалом, чи пампів ок