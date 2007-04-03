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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1943194419451946

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:29

При такой фонде дед в любой момент может выстрелить
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:59

  phantom_systems написав:При такой фонде дед в любой момент может выстрелить

Боты настроенвы на СП, график точно следует за ним.В тек момент.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вдупу крипту. Тесла - новое виртуальное золото.
airmax78
 
Повідомлень: 35169
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