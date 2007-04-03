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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:29
При такой фонде дед в любой момент может выстрелить
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phantom_systems
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Додано: Чет 02 лип, 2020 18:59
phantom_systems написав:
При такой фонде дед в любой момент может выстрелить
Боты настроенвы на СП, график точно следует за ним.В тек момент.
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Кучинелли
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Додано: Чет 02 лип, 2020 19:31
Вдупу крипту. Тесла - новое виртуальное золото.
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airmax78
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