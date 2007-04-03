|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:29
При такой фонде дед в любой момент может выстрелить
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1166
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 18:59
phantom_systems написав:
При такой фонде дед в любой момент может выстрелить
Боты настроенвы на СП, график точно следует за ним.В тек момент.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 264
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:31
Вдупу крипту. Тесла - новое виртуальное золото.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35171
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 869 раз.
- Подякували: 4127 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:42
TylerTruman_ написав:
дід протиснувся через лінію супротиву від 25го червня
, старіша трендова зараз в р-ні 9.5к+
від 25го зараз маємо локальний трикутник типу на продовження, але 4ч ТФ (тобто слабкість паттерну),
якій локальній трендовій зараз більша довіра? і яка із ведмежих фантазій ймовірніша?
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 944
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|58089
|190284606
|
П'ят 03 лип, 2020 12:43
freeze
|
|7042
|1585221
|
Чет 02 лип, 2020 13:09
ЛОБ
|
|38
|48408
|
|