Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:29
При такой фонде дед в любой момент может выстрелить
phantom_systems
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Додано: Чет 02 лип, 2020 18:59
phantom_systems написав:
При такой фонде дед в любой момент может выстрелить
Боты настроенвы на СП, график точно следует за ним.В тек момент.
Кучинелли
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Додано: Чет 02 лип, 2020 19:31
Вдупу крипту. Тесла - новое виртуальное золото.
airmax78
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:42
TylerTruman_ написав:
дід протиснувся через лінію супротиву від
25го червня
, старіша трендова зараз в р-ні 9.5к+
від 25го зараз маємо локальний трикутник типу на продовження, але 4ч ТФ (тобто слабкість паттерну),
якій локальній трендовій зараз більша довіра? і яка із ведмежих фантазій ймовірніша?
TylerTruman_
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Додано: Нед 05 лип, 2020 00:03
ol_zy написав:
можно и дальше использовать.
лучше шукати більш надійних партнерів
пайонір фуфло
greenozon
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Додано: Нед 05 лип, 2020 00:21
greenozon написав: ol_zy написав:
можно и дальше использовать.
лучше шукати більш надійних партнерів
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пока не подводил. но если кого посоветуете - буду благодарен.
ol_zy
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