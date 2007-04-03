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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1944194519461947

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:41

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  greenozon написав:Tesla обігнала Bitcoin по капіталізації
2 липня акції Tesla закрилися на позначці в $1208,66 з загальною ринковою капіталізацією в $224,05 млрд. В той же час капіталізація біткоіна, який 3 липня торгувався на рівні $9116, становить $167,9 млрд.

Ежедневно производится 900 биткоинов которые покупают по $9000, против 1000 автомобилей Тесла со средним ценником $45000.
Ничего лишнего, только бизнес.

Только вот у Теслы стабильно под ярд чистого убытка в год и профит неизвестно когда будет. Если вообще будет. Год назад её по 200 баксов не спешили брать, а сейчас до 1200 накачали. Хайп, он не только в крипте :)

Уже ж прибыльная.
Tesla заканчивает с прибылью третий квартал подряд
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:25

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Ежедневно производится 900 биткоинов которые покупают по $9000, против 1000 автомобилей Тесла со средним ценником $45000.
Ничего лишнего, только бизнес.

Только вот у Теслы стабильно под ярд чистого убытка в год и профит неизвестно когда будет. Если вообще будет. Год назад её по 200 баксов не спешили брать, а сейчас до 1200 накачали. Хайп, он не только в крипте :)

Уже ж прибыльная.
Tesla заканчивает с прибылью третий квартал подряд

Ну, я по годовым отчётам смотрю. В 1 квартале ещё не было большого падения продаж из-за эпидемии.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шорт биточка 9044
цель 8500
стоп 9300
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:28

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  greenozon написав:Tesla обігнала Bitcoin по капіталізації
2 липня акції Tesla закрилися на позначці в $1208,66 з загальною ринковою капіталізацією в $224,05 млрд. В той же час капіталізація біткоіна, який 3 липня торгувався на рівні $9116, становить $167,9 млрд.

Ежедневно производится 900 биткоинов которые покупают по $9000, против 1000 автомобилей Тесла со средним ценником $45000.
Ничего лишнего, только бизнес.

Только вот у Теслы стабильно под ярд чистого убытка в год и профит неизвестно когда будет. Если вообще будет. Год назад её по 200 баксов не спешили брать, а сейчас до 1200 накачали. Хайп, он не только в крипте :)

Теперь уже не удивлюсь, если через 3 мес. акции Тесла будут 2куе стоить.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:00

  Zebra написав:Шорт биточка 9044
цель 8500
стоп 9300

Опасно сейчас деда шортить, очень быстро восстанавливается после просадок
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:05

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Шорт биточка 9044
цель 8500
стоп 9300

Опасно сейчас деда шортить, очень быстро восстанавливается после просадок

Шортить вообще опасно, но на малую долю депозита можно.
Zebra
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