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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1944194519461947

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:41

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  greenozon написав:Tesla обігнала Bitcoin по капіталізації
2 липня акції Tesla закрилися на позначці в $1208,66 з загальною ринковою капіталізацією в $224,05 млрд. В той же час капіталізація біткоіна, який 3 липня торгувався на рівні $9116, становить $167,9 млрд.

Ежедневно производится 900 биткоинов которые покупают по $9000, против 1000 автомобилей Тесла со средним ценником $45000.
Ничего лишнего, только бизнес.

Только вот у Теслы стабильно под ярд чистого убытка в год и профит неизвестно когда будет. Если вообще будет. Год назад её по 200 баксов не спешили брать, а сейчас до 1200 накачали. Хайп, он не только в крипте :)

Уже ж прибыльная.
Tesla заканчивает с прибылью третий квартал подряд
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:25

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Ежедневно производится 900 биткоинов которые покупают по $9000, против 1000 автомобилей Тесла со средним ценником $45000.
Ничего лишнего, только бизнес.

Только вот у Теслы стабильно под ярд чистого убытка в год и профит неизвестно когда будет. Если вообще будет. Год назад её по 200 баксов не спешили брать, а сейчас до 1200 накачали. Хайп, он не только в крипте :)

Уже ж прибыльная.
Tesla заканчивает с прибылью третий квартал подряд

Ну, я по годовым отчётам смотрю. В 1 квартале ещё не было большого падения продаж из-за эпидемии.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шорт биточка 9044
цель 8500
стоп 9300
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:28

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  greenozon написав:Tesla обігнала Bitcoin по капіталізації
2 липня акції Tesla закрилися на позначці в $1208,66 з загальною ринковою капіталізацією в $224,05 млрд. В той же час капіталізація біткоіна, який 3 липня торгувався на рівні $9116, становить $167,9 млрд.

Ежедневно производится 900 биткоинов которые покупают по $9000, против 1000 автомобилей Тесла со средним ценником $45000.
Ничего лишнего, только бизнес.

Только вот у Теслы стабильно под ярд чистого убытка в год и профит неизвестно когда будет. Если вообще будет. Год назад её по 200 баксов не спешили брать, а сейчас до 1200 накачали. Хайп, он не только в крипте :)

Теперь уже не удивлюсь, если через 3 мес. акции Тесла будут 2куе стоить.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:00

  Zebra написав:Шорт биточка 9044
цель 8500
стоп 9300

Опасно сейчас деда шортить, очень быстро восстанавливается после просадок
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:05

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Шорт биточка 9044
цель 8500
стоп 9300

Опасно сейчас деда шортить, очень быстро восстанавливается после просадок

Шортить вообще опасно, но на малую долю депозита можно.
Сценарий пролива на падении объемов не отработал.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:57

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Шорт биточка 9044
цель 8500
стоп 9300

Опасно сейчас деда шортить, очень быстро восстанавливается после просадок

Шортить вообще опасно, но на малую долю депозита можно.
Сценарий пролива на падении объемов не отработал.

Фонда после их дня независимости открылась очень бычья, потянула деда за собой
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:52

Дед +3% сделал за день, а Тесла +13% от прошлого закрытия. Почти +40% за неделю. Загонять так загонять.

Похоже, вот и причина низкой волатильности и малых объёмов деда в последнее время. Большая часть спекулятивных денег ушла в Теслу :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 00:35

  phantom_systems написав:Дед +3% сделал за день, а Тесла +13% от прошлого закрытия. Почти +40% за неделю. Загонять так загонять.

Похоже, вот и причина низкой волатильности и малых объёмов деда в последнее время. Большая часть спекулятивных денег ушла в Теслу :)

Туземарс.
Zebra
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  #<1 ... 1944194519461947
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