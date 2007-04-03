greenozon написав:Tesla обігнала Bitcoin по капіталізації 2 липня акції Tesla закрилися на позначці в $1208,66 з загальною ринковою капіталізацією в $224,05 млрд. В той же час капіталізація біткоіна, який 3 липня торгувався на рівні $9116, становить $167,9 млрд.
Ежедневно производится 900 биткоинов которые покупают по $9000, против 1000 автомобилей Тесла со средним ценником $45000. Ничего лишнего, только бизнес.
Только вот у Теслы стабильно под ярд чистого убытка в год и профит неизвестно когда будет. Если вообще будет. Год назад её по 200 баксов не спешили брать, а сейчас до 1200 накачали. Хайп, он не только в крипте
Zebra написав:Ежедневно производится 900 биткоинов которые покупают по $9000, против 1000 автомобилей Тесла со средним ценником $45000. Ничего лишнего, только бизнес.
Только вот у Теслы стабильно под ярд чистого убытка в год и профит неизвестно когда будет. Если вообще будет. Год назад её по 200 баксов не спешили брать, а сейчас до 1200 накачали. Хайп, он не только в крипте
greenozon написав:Tesla обігнала Bitcoin по капіталізації 2 липня акції Tesla закрилися на позначці в $1208,66 з загальною ринковою капіталізацією в $224,05 млрд. В той же час капіталізація біткоіна, який 3 липня торгувався на рівні $9116, становить $167,9 млрд.
Ежедневно производится 900 биткоинов которые покупают по $9000, против 1000 автомобилей Тесла со средним ценником $45000. Ничего лишнего, только бизнес.
Только вот у Теслы стабильно под ярд чистого убытка в год и профит неизвестно когда будет. Если вообще будет. Год назад её по 200 баксов не спешили брать, а сейчас до 1200 накачали. Хайп, он не только в крипте
Теперь уже не удивлюсь, если через 3 мес. акции Тесла будут 2куе стоить.