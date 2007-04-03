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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1945194619471948

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Альты растут и к фиату и к битку - февраль 2018 повторение?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:51

Хотел продать доги коины, но поставил стоп лимитник на продажу, может ещё вырастут.
ПС заметил такую фишку - когда монета хорошо растёт, то многие преждевременно её продают, мол и так не плохо.А купить после скачка вообще рука не поднимается.И тут бац - а она растёт дальше и ещё сильнее.Тот самый случай.И с Кардано тоже.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:53

  Zebra написав:Альты растут и к фиату и к битку - февраль 2018 повторение?

Тебе ж Илья сказал, что задирают курс , чтобы слить позицию :)
Илья хоть и хорош, но он больной медвежатник, 80% идей и прогнозов это шорт.Такие люди богатыми никогда не станут, они довольствуются пару процентами от движения и счастливы.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:12

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:Альты растут и к фиату и к битку - февраль 2018 повторение?

Тебе ж Илья сказал, что задирают курс , чтобы слить позицию :)
Илья хоть и хорош, но он больной медвежатник, 80% идей и прогнозов это шорт.Такие люди богатыми никогда не станут, они довольствуются пару процентами от движения и счастливы.

Нет, ты мало Илью смотришь. Я его еще с 2017 года. Он когда предполагает, что рынок бычий, то логнует, и наоборот. Сейчас он считает, что рынок уже близок к проливу, поджимается уровень 9000.

Но я считаю, что возможно в этом году случится буллран альтов образца февраля 2018.
Zebra
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