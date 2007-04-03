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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Альты растут и к фиату и к битку - февраль 2018 повторение?
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:51
Хотел продать доги коины, но поставил стоп лимитник на продажу, может ещё вырастут.
ПС заметил такую фишку - когда монета хорошо растёт, то многие преждевременно её продают, мол и так не плохо.А купить после скачка вообще рука не поднимается.И тут бац - а она растёт дальше и ещё сильнее.Тот самый случай.И с Кардано тоже.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:53
Тебе ж Илья сказал, что задирают курс , чтобы слить позицию
Илья хоть и хорош, но он больной медвежатник, 80% идей и прогнозов это шорт.Такие люди богатыми никогда не станут, они довольствуются пару процентами от движения и счастливы.
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:12
Нет, ты мало Илью смотришь. Я его еще с 2017 года. Он когда предполагает, что рынок бычий, то логнует, и наоборот. Сейчас он считает, что рынок уже близок к проливу, поджимается уровень 9000.
Но я считаю, что возможно в этом году случится буллран альтов образца февраля 2018.
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